V Liberci toužili po Anglii, mají Kadeřábka. Můžeme udělat nějaké body, věří zkušený Rabušic

Když už v osudí zbývaly ze čtvrtého koše jen dva míčky, liberečtí fotbalisté byli na špičkách. Los základních skupin Evropské ligy sledovali společně a v tu chvíli měli padesátiprocentní šanci, že si zahrají proti vysněnému Tottenhamu. „Anglické mužstvo jsme si přáli všichni,“ naznačil liberecký trenér Pavel Hoftych. Touha jim nevyšla. Loterie nakonec Severočechy poslala do skupiny L s Gentem, Crvenou Zvezdou Bělehrad a Hoffenheimem.

„Vyloženě tyhle soupeře si nepřál nikdo. Byly tam atraktivnější týmy z Anglie či Španělska. Ale jsou to určitě kvalitní týmy a nic lehkého nás nečeká," přiznal liberecký gólman Filip Nguyen s tím, že při tipování skupin se správně U Nisy netrefil nikdo.

„Kluci asi chtěli zvučnějšího soupeře jako je Arsenal nebo Tottenham, kdežto já osobně jsem chtěl do Itálie, ale i tak máme docela zajímavé týmy a půjde o zajímavé konfrontace. Myslím, že můžeme nějaké body i udělat, los je v pohodě," zhodnotil ho nejzkušenější hráč Severočechů Michael Rabušic, který zažil základní skupinu v minulosti již dvakrát.

Anuar Tuhami z Apoelu (vlevo) a Kamso Mara ze Slovanu Liberec během utkání 4. předkola Evropské ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Modrobílé čekají zajímavé souboje. S českým reprezentantem Pavlem Kadeřábkem z německého klubu, ex-sparťanem Kangou z Bělehradu či ex-slávistou Ngadeuem z belgického Gentu.

„Mým snem je bundesliga, takže pro mě je Hoffenheim ideální. Alespoň můžu ochutnat bundesligový tým a pikantní to bude i pro českého fanouška z toho důvodu, že je tam Pavel Kadeřábek, se kterým jsem působil ve Spartě," těší se na souboj s dřívějším parťákem liberecký gólman.

„To je ten samý tým, co o víkendu porazil Bayern Mnichov?" vtipkoval Hoftych s připomínkou nedělního triumfu Kadeřábkova týmu 4:1 nad dlouholetým německým šampionem.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych během utkání 4. předkola Evropské ligy

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale všichni tři jsou těžcí soupeři. S Gentem jsem se potkal před 15 lety jako asistent kouče Lubomíra Blahy ve Zlíně v poháru Intertoto. Dokonce jsem jeden zápas vedl, protože Luboš byl indisponován. Tehdy to bylo ještě na starém stadionu, teď už mají moderní. Vypadli jsme," zavzpomínal Hoftych na vyřazení.

Dva roky starou zkušenost má i coby sportovní manažer Spartaku Trnava s Crvenou Zvezdou Bělehrad, která byla tehdy v předkole Ligy mistrů úspěšnější. „Srbové jsou nevyzpytatelní, ale Liberec už přes ní jednou postoupit dokázal," připomněl Nguyen čtrnáct let starý duel s bělehradským klubem, přes který se dostal poprvé ve své historii do základní skupiny. O postup z ní si to letos rozdá v historii již popáté.