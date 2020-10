Životní trefou na sedm minut zmrazil San Siro. Byl jsem v euforii úplně mimo, vzpomíná Jun

Již posedmé se fotbalisté pražské Sparty postaví v pohárové Evropě proti AC Milán. Znovu na slavném San Siru, stejně jako při poslední konfrontaci před šestnácti lety. V březnu 2004 šlo po pražské bezbrankové remíze o odvetu osmifinále Ligy mistrů. Když tedy mladý žolík Tomáš Jun prvním dotykem s míčem vyrovnal na 1:1, Sparta držela stav na postup do čtvrtfinále. Bohužel pro ni jen sedm minut, kanonýr Andrej Ševčenko dvěma góly rázně nasměroval obhájce trofeje k výhře 4:1 a postupu.

Letenští se po letech znovu utkají s Rossoneri. Dnes 37letému útočníkovi okamžitě vytane na mysl životní trefa.

„Můj gól se mi samozřejmě hned po losu základních skupin vybavil. Mám ho na Facebooku, občas se na něj podívám. Vybavuje se mi při zmínkách o AC Milán, ale v souvislosti se Spartou teď nejvíc..." usmívá se Tomáš Jun.

Sparta před utkáním osmifinále Ligy mistrů s AC Milán na San Siru v březnu 2004. Dole zleva: Lukáš Zelenka, Karel Poborský, Tomáš Hübschman, Pavel Pergl a Jiří Štajner. Horní řada: Rastislav Michalík, Petr Johana, Vlado Labant, Tomáš Sivok, Radoslav Kováč a Jaromír Blažek.

Vlastimil Vacek, Právo

Je mistrem Evropy do 21 let, má pět titulů se Spartou a jeden s Austrií Vídeň, byl králem střelců české ligy, pohár vyhrál se Spartou a Besiktasem. Životní trefa do Didovy sítě je jedním z top momentů jeho kariéry.

„Bylo mi jednadvacet, nastoupil jsem jako náhradník, na San Siru bylo 55 tisíc diváků, v tu chvíli jsme postupovali do čtvrtfinále, všechno dohromady... Byl jsem v euforii, na chvíli úplně mimo," líčí emotivní okamžik.

Postup nebyl utopií

Dodnes je přesvědčený, že vyřazení obhájce trofeje nebylo utopií.

„Myslím, že šance na postup byla v tu chvíli reálná. Měli sice hvězdný tým, ale když půl hodiny před koncem dostanete od vcelku neznámého soupeře gól, který vás vyřazuje, i takové mužstvo přece jen znejistí..."

🏆 EVROPSKÁ LIGA | V roce 2004 jsme naposledy změřili síly s @acmilan. S rossoneri jsme se utkali v pohárové Evropě už šestkrát. Kolik duelů pamatujete? 😉



📄 Připomeňte si zápasy s AC Milan a přečtěte si o současném lídrovi Serie A. #acsparta #UEL



➡️ https://t.co/DNWMsxGsLe pic.twitter.com/duoit6AXVQ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 27, 2020

Jenže sparťanská senzace trvala pouhých sedm minut. Potom udeřil Ševčenko, pro jistotu hned dvakrát, a zajistil postup favoritovi. Pět minut před koncem si ještě Gattusovu střelu srazil do vlastní sítě Johana.

„Co chybělo? Asi abychom na postupový stav lépe takticky zareagovali, což není nic proti trenéru Kotrbovi. Když jsme prohrávali, vrhlo se vše do útoku. A přestože jsme vyrovnali, v euforii jsme tak pokračovali dál. Těžko jsme se mohli na San Siru půl hodiny před koncem zakopat před vlastní brankou, ale něco jsme asi změnit měli," přemítá Jun po letech.

První dotek s míčem

Gól vstřelil v 59. minutě po Michalíkově centru, když střemhlav vletěl mezi Maldiniho s Pancarem a ve skluzu zblízka zavěsil. Pouhé dvě minuty po příchodu na hřiště.

„Myslím, že šlo o můj vůbec první dotek s míčem. Cítil jsem se výborně již o přestávce, když jsme se náhradníci rozcvičovali. Centrovali mi balony a já trefoval neuvěřitelné věci. Byla sice pauza, ale za bránou stejně bylo narváno a lidi se dívali. Byl jsem prostě neuvěřitelně nabuzený, někdy si strašně věříte, že dáte gól."

Pavel Pergl (vlevo) a Karel Poborský ze Sparty a Massimo Ambrosini z AC Milan během utkání Ligy mistrů v březnu 2004 na stadiónu San Siro.

Vlastimil Vacek, Právo

Gólovým zakončením získal skalp legendárního Maldiniho, jehož zaskočil...

„Skvělá akce. Rasťa se na straně utrhl tuším přes Nestu a odcentroval přesně do kapsy. Já nasadil maximální sprint, jinak bych se k balonu nedostal včas. Míč se mi dokonce na chvíli ztratil z dohledu, ale věřil jsem, že se ke mně dostane. Vletěl jsem do skluzu a vyšlo to..."

AC Milán měl proti Spartě neuvěřitelně nabitou sestavu. Prakticky co jméno, to legenda. Z tehdejšího i dnešního pohledu.

„Často si na ně vzpomínám, doteď jsou vidět. Během kariéry vyhrávali tituly v Lize mistrů či na světových šampionátech, teď už jsou trenéry velkých klubů. Naší výhodou bylo, že jsme proti nim neměli co ztratit. Doma jsme uhráli remízu 0:0, a dokonce měli i šanci vyhrát," poukazuje Jun.

Přijdou o nezapomenutelnou atmosféru

Stejně tak Dočkal a spol. dorazili do Milána v roli outsidera.

„Kluci jsou teď ve stejné situaci jako my. Bude se hrát navíc bez diváků. Sice přijdou o nezapomenutelný zážitek zaplněného San Sira, ztichlá atmosféra jako při přáteláku by jim však mohla vyhovovat. Pro AC může být obtížné se patřičně motivovat."

Rossoneri se po slabším období zase derou vzhůru. V jejich sestavě vyčnívá kanonýr Ibrahimovic.

Sparťan Tomáš Jun tleská fanouškům po utkání proti Hearts.

PRÁVO/Lukáš Táborský

„Je specifický, ale rozhodně výjimečný hráč. Uplatňuje urostlou postavu, do šancí se prostě vždycky natlačí. Umí zakončovat mnoha způsoby, často i v akrobatických pozicích, z čehož těží. Pro Spartu je jednoznačně největší hrozbou," říká Jun.

Internacionál po ukončení profesionální kariéry ještě působil v nižších soutěžích v Německu a Rakousku. Dojíždění však loni ukončil a začal se věnovat naplno své fotbalové škole. Když má čas, zahraje si ještě za Zlíchov v pražské I.A třídě.