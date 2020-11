„Z mužstva zbyli ze základní sestavy čtyři hráči a z realizačního týmu jen já," řekl kouč Pavel Hoftych, jehož by na lavičce měli doplnit členové realizačního týmu B-týmu Jiří Liška s Michalem Konečným.

Slovan kvůli pozitivnímu testu přišel vedle řady opor do pole (Mosquera, Pešek, Matoušek, Sadílek, Júsuf, Tijani či Rabušic) také o gólmanskou jedničku Filipa Nguyena i dvojku Milana Knoblocha. „Na zápas v Hoffenheimu jsem se nejvíc těšil, do toho nominace do české reprezentace, bohužel pozitivní test na covid-19 mi vše překazil," posteskl si Nguyen.

Šance by se tak měl chopit třetí v pořadí Lukáš Hasalík. Ten již před týdnem v Bělehradě kryl záda Nguyenovi. Soutěžní duel však poznal zatím nejvýše ve třetí nejvyšší soutěži.

„Hodně moc se na ten zápas těším, jsem za tu příležitost rád, ať už je to za jakýkoliv okolností," sdělil teprve devatenáctiletý gólman. Že bude pravděpodobně chytat se dozvěděl v úterý po výsledcích testů na covid-19.

Na kontě má zatím jen osm utkání v ČFL, na stadionu Rhein-Neckar-Arena však již paradoxně byl. Jako teenager. „Když jsem byl před třemi lety v Německu na výletě, byl jsem přímo v Hoffenheimu a na stadioně jsem byl na prohlídce. Už když nám Hoffenheim ve skupině vylosovali, moc jsem se tam těšil. A teď tam snad ještě nastoupím, to je jak z říše snů," usmál se Hasalík.

Bude před výkopem bojovat s nervozitou? „Nevím, zatím stres nijak nevnímám, možná přijde až těsně před zápasem," uvažoval ve středu při cestě do dějiště utkání. Tam se bude muset obejít i bez kouče gólmanů Marka Čecha, který rovněž onemocněl covidem-19. „Ale připravil mi trénink a jsme ve spojení," poznamenal Hasalík. Druhým gólmanem na lavičce by měl být dorostenec Lukáš Pešl, syn bývalého libereckého volejbalisty Petra Pešla.

Improvizovaná sestava Slovanu se přesto pokusí o zázrak. „Šlo by o těžký zápas, i kdybychom byli v plné sestavě. Počítám s tím, že to nebude nic jednoduchého," uzavřel Hasalík.