Už před zápasem bylo jasný, že v tomhle složení v Hoffenheimu bodovat nebudeme, uznal kouč Liberce

„Pavel Medynský s Mírou Holeňákem chyběli hodně, ale pomohl mi z B-týmu Jirka Liška a Michal „Bobo" Konečný a ostatní z manažerského týmu. Snažili jsme se připravit co nejlépe, věděli jsme, že jde o krizový stav," řekl.

Jak tedy prohru 0:5 hodnotíte?

Bylo jasný, že nás soupeř dostane do velkých problémů, ale vzdorovali jsme, co nám síly stačily. Dostali jsme i hloupé branky, třeba ta druhá. Pramenilo to však z toho, že spousta kluků jako Kosek nebo Marios (Pourzitidis), který přišel z Řecka, nemají na této úrovni zkušenosti. Musím klukům poděkovat, že byli ochotní akceptovat taktický plán, abychom drželi pohromadě a těch branek nedostali ještě víc. Bylo to hodně těžký, protože nám chyběli všichni rychlostní hráči jako Matoušek, Pešek Mosquera. Ronďák (Rondič) odvedl postupem času slušnou práci, ale samozřejmě není klasickým sprinterem.

Vzhledem k okolnostem šlo spíš o to odehrát zápas se ctí. Podařilo se?

Odehráli jsme utkání, do kterého kluci dali vše, na co měli a na co stačili. Spousta z nich neměla možnost hrát zápas měsíc a dýl. Bylo to pro ně velmi náročný. Třeba pro Nešického nebo Cancolu. Je to pro ně dobrá zkušenost. Samozřejmě v takovém zápase můžete těch branek dostat vždy i víc. Hoffenheim minule vyhrál 4:1 v Gentu. Věděli jsme, že když jdeme do zápasu v takové sestavě, a ještě s mladým Hasalíkem v bráně, tak může vždy skončit ještě dramatičtějším rozdílem. A to Hasalík ještě pár branek chytil. Proti takhle kvalitnímu mužstvu jsme na víc neměli. To je realita.

Hasalík zažil hodně těžký křest, jak si vedl?

Podržel nás hlavně v úvodu utkání. Pak dostal dvě nešťastný branky, kdy mu to tečoval protihráč po standardce a pak po střele z dálky, kdy to Tarasovi (Kačarabovi) prošlo mezi nohama a bylo to opět lehce tečovaný. Je to pro něj krásná zkušenost. Zachytat si Evropu se sedmi starty ve třetí nevyšší lize je něco naprosto neuvěřitelného. Přeji mu, aby to jednou dotáhl daleko a tyhle zkušenosti zúročil.

Zprava Aleš Nešický ze Slovanu a Sebastian Rudy z Hoffenheimu.

Radek Petrášek, ČTK

Kdy jste definitivně přišli o naději na body?

Už před zápasem, tam nebylo co řešit. V plné palbě a formě bychom tady mohli pomýšlet na vyrovnanější souboj. Daleko nebezpečnější bychom byli v presinku, napadání. Ale v tomhle složení s hráči, kteří navíc už dlouho nemají herní praxi, bylo už před zápasem jasný, že tady bodovat nebudeme. Šlo víceméně jen o kolik. Snažili jsme se hráče naladit tak, aby byli ochotni plnit poctivou defenzivní práci. Pro ně to bylo velmi těžký. Věděli jsme, že jakmile získáme balon, budeme ho nahoře jen těžko držet. Soupeř je v represinku fantastický, špička i v bundeslize. Děkuju hráčům za odvahu, že byli ochotní makat a dřít, i když to bolelo. S fotbalem to mělo společného spíš míň než víc. Bylo to o dřině.

Bylo to těžké po psychické stránce?

Každé utkání v Evropské lize je těžký. Teď o to víc, že v tomhle složení můžete schytat i historický debakl, což jsme nechtěli dopustit. Jenže když jste pod tlakem a nemáte rychlostní typy, můžete dělat co chcete a nahoru se nedostanete. Věděli je i to, že ani nemáme na to v tomhle složení a bez herní praxe na to, abychom takhle kvalitního soupeře vysoko napadali. Připodobnil bych to k tomu, že nemáte náboje. Nakonec jsme udělali i gesto, se kterým přišel Kuba Hromada, abychom hráčům z akademie dali alespoň minutu v evropském poháru. Takže jsme v této situaci dali některým klukům alespoň čuchnout. Věřím, že je to bude motivovat do další práce a že se do Evropy dostanou i normálně.

Jak hodnotíte vývoj ve vaší skupině? Gent potřetí prohrál.

Favoriti jsou naprosto jasní a jsou to Hoffenheim a Crvena zvedza. Není o čem diskutovat. To je špičková kvalita, na kterou nedosáhneme, s nimi se rovnat nemůžeme. Čekají nás ještě tři zápasy, dva doma, jeden v Gentu. Hráči se nám uzdraví, budou mít obrovskou chuť a budeme se rvát o každý bod. Ale pro nás bylo už úspěchem postup do skupiny a všechno navíc je jen plus.

Nebudete v této situaci žádat o odložení ligového zápasu v Teplicích?

Nebudeme. Sice prakticky nemůžeme počítat s návratem žádných hráčů mimo dvou, takže i v lize nás čeká velmi těžký zápas. Jsem však rád, že někteří kluci teď ukázali, že můžou být pro mužstvo platný. Třeba Marios, stoper, s námi absolvoval deset tréninků, zápas hrál před půl rokem, a ukázal zajímavé parametry. Teď nás prostě zastihlo nejtěžší období a musíme se s tím porvat.