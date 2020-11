Slavia veze z Nice cennou výhru! Sparta znovu potupila Celtic, Liberec padl

Více než zdatně si vedly pražské týmy ve čtvrtém dílu skupinové fáze Evropské ligy! Fotbalisté Slavie zvítězili v Nice 3:1 a třetí výhrou po sobě se přiblížili postupu do jarní fáze soutěže. Také Sparta díky dvěma gólům Lukáše Juliše porazila Celtic Glasgow i podruhé 4:1 a rovněž se vrátila do hry o postup. Jen Liberec prohrál doma s Hoffenheimem 0:2 a přišel o reálnou šanci na účast v jarní vyřazovací části.

Odsonne Édouard (uprostřed) posílá Celtic Glasgow na Letné do vedení.

Reprezentace se posunula v Lize národů mezi elitu, teď je ve hře úspěch klubů v Evropské lize a body do národního koeficientu. A pražské celky se činily...

Mistrovská Slavia vyhrála první vzájemný duel ve skupině v Edenu nad Nice 3:2 navzdory tomu, že jí kvůli koronaviru chybělo pět hráčů. Nice postihl covid-19 ještě hůře, protože se nakazilo minimálně deset hráčů a k tréninku se tým vrátil teprve v pondělí. Slávisty poslal do vedení parádní dalekonosnou střelou Ondřej Lingr a ani chyba brankáře Koláře, který po přestávce zbytečně vyběhl do rohu šestnáctky a umožnil domácím po hodině hry srovnat skóre, červenobílé nezastavila.

Střelec vítězného gólu Slavie Peter Olayinka v souboji s hráči Nice.

Daniel Cole, ČTK/AP

Dva údery ze vzduchu v podání Petera Olayinky a Abdallaha Simy rozvrátily obranu francouzského celku a sešívaní se po třetím vítězství za sebou výrazně přiblížili k postupu do jarní vyřazovací fáze. Za týden se Slavia doma utká s Beer Ševou a k postupové jistotě jí stačí remíza.

Lukáš Juliš (vpravo) ze Sparty a Scott Brown z Celtiku během utkání základní skupiny Evropské ligy v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparťané se před třemi týdny výhrou 4:1 v Glasgow vrátili do hry o postup ze skupiny, na Letné pak stejným výsledkem svoje ambice potvrdili. Neotřásl jimi ani rychlý gól hostů a sami ještě do přestávky po trefách navrátilce do sestavy Hancka a Juliše skóre otočili. Po změně stran přestáli Pražané tlak skotského celku a z rychlých brejků zasadili hostům definitivní K.O. Dvakrát se v utkání prosadil Lukáš Juliš, který už v prvním měření sil skolil Celtic hattrickem.

Liberec v prvním utkání s Hoffenheimem i kvůli masivnímu výskytu koronaviru v týmu utrpěl historicky nejvyšší debakl v pohárech 0:5. V odvetě už měl Slovan k dispozici uzdravené opory, ale ani tento fakt ke gólu v síti německého soupeře nevedl. Hoffenheim ve skupině dosud neztratil ani bod a jistotu účasti v jarní fázi mu vystřelil v 77. minutě Baumgartner, v závěru ještě Kramarič z penalty pečetil výsledek. Hostům znovu chyběl český bek Pavel Kadeřábek, jenž zůstal v Německu.