Máma Lingra kárala, že málo střílí. Tak šajtlí pověsil balon do šibenice

První trefu v dresu pražské Slavie si velice pravděpodobně bude pamatovat do konce kariéry. Ondřej Lingr totiž na střelecký zápis po letním přestupu do Edenu čekal až do čtvrtečního duelu Evropské ligy na půdě Nice. Jeho nechytatelná rána zajistila Slavii na dlouhé minuty vedení a velmi pravděpodobně bude hitem televizních zpravodajství.