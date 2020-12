Zastaví giganta z Milána? Spartu čeká perná náprava krušného derby

Složitá konstelace. Naději na postup ztratili již před týdnem v Lille, v neděli pak dostali nabančíno od Slavie v derby. Aby si fotbalisté pražské Sparty zvedli náladu, museli by ve čtvrtek večer při svém loučení s Evropskou ligou zabodovat v duelu proti AC Milán. Rossoneri jistě vedou italskou Serii A, postup do jarní části mají v pohárové Evropě jistý a v bitvě na dálku s Lille usilují o postup z prvního místa skupiny H.

Nadupaným sešívaným podlehli, vzápětí je čeká další velká jízda. „Měli jsme rozbor derby a současně se připravovali na zápas s AC Milán. Jasně jsme si vyříkali, jaké byly nedostatky. Budeme pracovat na tom, aby se chyby, které jsme udělali, neopakovaly," avizuje trenér Václav Kotal.

AC Milán je při srovnání obou soupeřů pro jeho hochy jen těžko stravitelným soustem.

Tři týdny byl kvůli covidu mimo hru, teď je Michal Sáček připraven nastoupit proti AC Milán

Sport.cz, AC Sparta Praha

„Mají pětibodový náskok v čele italské ligy, takže jsou určitě v pohodě," uvědomuje si letenský kouč. „Mají široký a kvalitní kádr. Ibrahimovic sice nepřijel, ale zůstali Castillejo, Leao a tak dále. Samí kvalitní hráči, hezky se na ně dívá. Uděláme všechno, abychom jim cestu za vítězstvím ve skupině znepříjemnili," dodává Kotal.

Zlatanovou absencí se pro něj v taktických notičkách na gigantického protivníka nic moc nemění. „Mají víc variant. Rebič, Maldini, Colombo. Podíváme se na video, připravíme si varianty. Máme všechny zápasy natočené. Připravovali jsme se, že hráči jsou rychlostně dobře vybavení."

Mazáky zastoupí mladíci

Po koronavirové pauze se do sestavy vrací Sáček, seznam absencí však rozšířili vykartovaní mazáci Čelůstka a Dočkal. Ke slovu se tak dostanou i mladíci. „Určitě. Problém mladých hráčů byl, že se zranili. Například Karabec nebo Polidar. Doufám, že teď už jsou všichni připravení a určitě někdo z nich příležitost dostane," předesílá Kotal. Nabízejí se i Minčev nebo talentovaný dorostenecký stoper Vitík.

📺 PŘED MILÁNEM | Poslední zápas ve skupině EL může znamenat šanci pro mladé hráče. 👦 V preview jsme proto mluvili s Adamem Karabcem a Martinem Vitíkem!



🎤 K tomu rozhovor s Lubošem Loučkou i nakouknutí do magazínu Sparta do toho! #acsparta



➡️ https://t.co/XVjRXy2Ucq pic.twitter.com/CuTtJZqTp2 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 9, 2020

„U mladých sledujeme různé atributy. Souboje, jak se staví na rozehrávku, výběr místa. Spoustu věcí. Vitík s námi absolvoval letní přípravu. Nastoupil v utkáních proti zahraničním celkům," připomíná trenér.

Situace pro mladé je teď těžší než jindy.

„Vitík měl zápasovou absenci, protože dorost ani béčko nehrálo. To je pro mladé hráče největší problém. Neměli zápasové vytížení. Snažili jsme se modelovými tréninky nastavit situace jako v zápase, ale to nám ukáže až utkání s AC Milán," popisuje Kotal, že talenty případně hodí rovnou do hluboké vody.

Zápas Sparta Praha - AC Milán se hraje od 21:00. Přímý přenos vysílá ČT sport, utkání můžete sledovat v online reportáži na Sport.cz.