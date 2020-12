Slavia utrpěla debakl v boji o první místo. Podlehla i Sparta, bodoval jen Liberec

Hráči Slavie i Leverkusenu si už v minulém kole zajistili postup do jarní vyřazovací fáze, měli shodně 12 bodů a vzájemný duel určil vítěze skupiny C. Slavii by býval k prvenství stačil i bod. Ale dopadlo to hrozivě.

Pražané prohráli po čtyřech vítězných zápasech v soutěži. Za Bayer, v jehož dresu odehrál úvodní poločas český útočník Patrik Schick, se dvakrát trefil Leon Bailey a po změně stran jednou Moussa Diaby a Karim Bellarabi.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 11,2 milionu eur (téměř 295 milionů korun). Český šampion navíc ještě dostane prémii za klubový koeficient a další finance může získat v případě postupu ve vyřazovací části.

Třetí prohra v řadě

I Sparta zakončila působení ve skupině prohrou, o níž rozhodl ve 23. minutě Jens Petter Hauge. Snahu domácího týmu o vyrovnání zhatilo vyloučení stopera Dominika Plechatého v 77. minutě. Ve skupině H skončila Sparta třetí s šesti body za dvě výhry nad Celticem Glasgow, díky nimž vydělala 1,1 milionu eur (30 milionů korun).

Letenští, kteří prohráli třetí soutěžní zápas v řadě a sedmý z posledních deseti duelů, nastoupili oproti nedělnímu ligovému derby se Slavií s úplně jinou základní sestavou. Také Milán šetřil své největší opory.

Italský tým si výhrou na Spartě zajistil prvenství ve skupině H. Dosavadní lídr z Lille totiž prohrál 2:3 na hřišti Celticu a postoupil z druhého místa.

Odplata se nepovedla

Liberec nedokázal srbskému šampionovi oplatit debakl 1:5 z venkovního vzájemného duelu. Severočeši měli už před zápasem jistotu, že do jarní části nepostoupí a skončí na třetím místě tabulky.

Liberec si zahrál skupinu evropských pohárů popáté v historii a postoupit dokázal jen v sezoně 2013/14. V tomto ročníku uhrál v šesti zápasech sedm bodů za dnešní remízu a dvě vítězství na posledním Gentem. Do skupiny Slovan prošel přes tři předkola kvalifikace.

Čtvrteční zápasy se kvůli protikoronavirovým opatřením hrály bez diváků.