Sedm bodů ve skupině? Nemáme se za co stydět, radoval se Knobloch po vychytané nule s Bělehradem

Slovan ve skupině L uhrál ještě v konkurenci Gentu a Hoffenheimu celkem sedm bodů. Za své působení v evropských pohárech letos inkasuje téměř 150 milionů korun. Skoro dva roční rozpočty klubu...

„Sedm bodů sice na postup do jarní fáze nestačilo, je to ale slušný bodový zisk. Určitě se nemáme za co stydět. Myslím, že můžeme být spokojeni," řekl gólman Milan Knobloch, který v brance v posledním kole zastoupil libereckou jedničku Filipa Nguyena.

Zatímco v Bělehradě koronavirem oslabený Slovan inkasoval pětkrát, v domácí odvetě byli Severočeši v obraně téměř bezchybní. „Musím defenzivu a celkově všechny kluky pochválit za to, jak bránili. Hodně mi pomohli," ocenil Knobloch své parťáky.

„V obranné fázi jsme hráli dobře. Nevalilo se to na nás jako v Bělehradě. Ale Zvezda je kvalitní a pár momentů si vytvořila, takže bylo potřeba být pořád ve střehu," poznamenal 28letý hráč.

Celkem na něj mezi tyče mířila jen jedna střela krátce po přestávce. Ránu Ivaniče zpoza rohu malého vápna však vyrazil. Nejhůře mu však bylo chvíli před pauzou. Po chybě Mikuly se před ním ocitl ve stoprocentní šanci Ben. Ze sedmi metrů napálil jen tyč. „Výborně mi pomohl Kuba Jugas, který to ztečoval na tyč, jinak by to byl gól. Tímto mu děkuju a myslím, že i všichni ostatní," oddechl si Knobloch po největší šanci hostů, kteří ve skupině L obsadili druhou příčku.

Abdalláh Júsuf Hilál (v modrém) z Liberce a Nemanja Milunovič z Bělehradu.

Radek Petrášek, ČTK

Ovšem i Liberec měl šance. Svého soupeře přehrával především ve druhé polovině úvodního dějství. „Bylo vidět, že chceme vyhrát a projevilo se to i v šancích, které jsme si vytvořili. Jen škoda, že se nám nepodařilo nějakou proměnit," litoval Knobloch. O tom, že bude chytat se dozvěděl pět dnů před utkáním. Byl to jeho debut na evropské scéně.

„Jsem rád, že jsem mohl naskočit. Nakonec celému kádru včetně některým klukům z béčka se podařilo do nějakého zápasu zasáhnout, takže každý na to bude vzpomínat jen v dobrém," připustil Knobloch.

Zleva Michal Sadílek z Liberce a Guélor Kanga z Bělehradu.

Radek Petrášek, ČTK

Na stadionu U Nisy chytal vůbec poprvé od finálového zápasu MOL Cupu v červenci a shodou okolností ho tehdy z penalty po jeho chybě překonal Guélor Kanga, který byl jeho protihráčem i tentokrát v dresu CZ. Nyní se gabonský hráč neprosadil a v 53. minutě střídal. „Vůbec jsem ho však neřešil. U něj je potřeba dát si pozor na nějakou provokaci, co se hráčů v poli týká, a gólman si musí dát pozor na jeho nepříjemnou střelu z dálky," pověděl Knobloch. Ovšem zatímco v červenci proti Kangovi a spol. smutnil, nyní se mu duel hodnotil dobře.