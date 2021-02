Leicester je prvotřídní senzace! Rangers budou pro Slavii možná těžším soupeřem, tvrdí český brankář

Obrovský úspěch. Tak vidí čtvrteční triumf Slavie nad Leicesterem v odvetě vyřazovací části Evropské ligy, který znamenal postup do osmifinále, brankář anglického čtvrtiligového Salfordu Václav Hladký. Muž, který roky chytal skotskou ligu za St. Mirren, se pro Sport.cz vyjadřuje také k nadcházejícímu soupeři červenobílých - Glasgow Rangers. Ti ho před časem lanařili.

„Výhra v Leicesteru je prvotřídní senzace. Víc k tomu asi říct nelze. Zkrátka naprosto zasloužená vítězství," prohlásil Hladký. Když má čas, červenobílé sleduje po internetu. Dobře ví, jakou sílu mají. Přesto ho vyřazení Lišek překvapilo.

„Čekal jsem, že Leicester ukáže víc. Možná z jeho strany proběhlo v odvetě malé podcenění. V základní sestavě udělal kouč Rodgers čtyři změny oproti anglické lize. Byl přesvědčený, že můžou pošetřit síly na víkendový zápas s Arsenalem. A vymstilo se mu to," podotkl 30letý gólman.

Spoluhráči ze Salfordu se prý na Slavii nevyptávali, britská média ji ale chválí. „Jsou všechny za jedno, že Leicester padl zaslouženě. Ostatně, tak zápas hodnotil i Rodgers. Nemohl říct nic jiného," tvrdí Hladký.

Slavia přitom začala zakřiknutě, všechno rozbalila až po přestávce. Liškám nedovolila vůbec nic, naopak vstřelila Provodem a Simou dva góly a rozhodla o postupu. „Slávisti asi měli ze začátku respekt ze stadionu, zřejmě i z protivníka. Postupem času ale zjistili, že proti Leicesteru normálně můžou hrát. Začali být odváženější, dominantnější na míči. Posunuli napadající blok blíž k brance soupeře, Leicester znervózněl, nic si nevytvořil," řekl český gólman.

Jak viděl výkony „kolegů", slávisty Koláře a domácího Schmeichela? Kolář vyřešil všechny situace v pohodě. Schmeichel dostal dva góly, podle mě nemohl ani jeden chytit. První tedy určitě ne, Provod střílel zblízka. Když jsem viděl ze záznamu gólovou ránu Simy, Schmeichelovi stínil jeden z bránících hráčů. Trávník byl navíc mokrý, když se na takovém povrchu míč sklouzne, má brankář složitější pozici," pronesl Hladký.

Brankář Slavie Ondřej Kolář se raduje po vítězství.

Soupeřem Slavie v osmifinále budou Glasgow Rangers, proti kterým nastupoval v dresu St. Mirrenu ve skotské lize. A kteří se o něj nějaký čas zajímali. Jaké šance podle něj sešívaní mají?

„Bude to znít možná sebevědomě. Ale myslím, že Rangers v momentální formě, a s fotbalem, který pod trenérem Gerrardem předvádějí, jsou schopní podat mnohem lepší výkon než Leicester. Jsou dva roky spolu, mají sehraný tým. Pořád se posouvají výkonnostně dál, skotské lize neskutečně dominují. Určitě z jejich strany nedojde k podcenění. Bude to zajímavý dvojzápas," uzavírá Hladký.