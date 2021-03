Před konfrontací se Skoty velká výstraha, vysvětloval slávistický kapitán, proč se rozpálil na hřišti i v kabině

Už na hřišti se pořádně rozpálil, když se ostravský Tetour zjevil v samém závěru v šanci, která přímo volala po vyrovnání. A v kabině si vzal slávistický kapitán slovo zase. „Aby ne. Druhá půle byla velkou výstrahou. Mě i další kluky to naštvalo, takže jsme si to museli vyříkat,“ netajil Jan Bořil po protrpěné výhře nad Baníkem, že podobný výkon a obdobný přistup by ve čtvrtečním osmifinále Evropské ligy na skotský Glasgow Rangers těžko stačil.