Titulem pro nás sezona nekončí. Chceme víc, nebrání se kouč Rangers dalším výzvám

„Tak to ale prostě v Rangers chodí. Víkendové emoce byly pochopitelně obrovské, takže hráči si oslavy zasloužili. Vždyť toho na cestě za titulem tolik obětovali," vracel se Gerrard k euforii, kterou klub se svými příznivci zažíval v momentě, kdy do Glasgowa dorazila zpráva, že Celtic v nedělním střetnutí v Dundee jen remizoval.

Šest kol před koncem skotské ligy bylo o mistrovské korunovaci Rangers definitivně rozhodnuto. Suverénních Rangers, neboť svého městského konkurenta Celtic sesadili po devítileté ligové nadvláda z trůnu způsobem, který vyráží dech. Gerrardův tým totiž během dvaatřiceti kol neprohrál jediný zápas a body poztrácel jen čtyřmi remízami.

Mistří! Fanoušci Rangers právě obdrželi skvělou zprávu...

Jason Cairnduff, Reuters

„Úžasné, fantastické, čeho jsme dosáhli a na čem chceme a můžeme v další fázi sezony stavět," přiznávala liverpoolská ikona, která hned na první velké trenérské štaci dosáhla úspěchu, na nějž čekali Rangers celé desetiletí.

On jen tři sezony, ale i ty mu stačily k triumfu, kterého se jako hráč nikdy nedočkal. S Liverpoolem sice vyhrál Ligu mistrů, Pohár UEFA i Superpohár UEFA, dvakrát zvedal nad hlavu FA Cup a třikrát Ligový pohár, mistrovskou korunovaci ovšem v dresu Reds nezažil.

„Takhle jsem zatím neměl čas přemýšlet, nebylo by ani fér, abych porovnával to, co jsem dosáhl během hráčské kariéry s tím, co jsme zažili a dosáhli nyní. A hlavně - není to o mně, o mých úspěších či neúspěších, ale o Rangers. O hráčích a fanoušcích, o neuvěřitelném příběhu, který zažíval od prvního dne, co jsem do klubu přišel," bránil se Gerrard srovnávat svou aktivní hráčskou kariéru se současnou trenérskou dráhou při prvním setkání s novináři poté, co byla remízou Dundee United s Celtikem korunovace jeho Rangeres definitivně stvrzena.

Dalším výzvám se však nebrání. Zvláště té nejbližší, která na jeho tým čeká ve čtvrtečním večeru v pražském Edenu. Zvláště, když v loňském ročníku Evropské ligy představovalo po konfrontaci s bundesligovým Leverkusenem osmifinále pro jeho tým konečnou.

Manažer Glasgow Rangers Steven Gerrard

Francisco Seco, ČTK

„Náročným soupeřem by byl jakýkoli tým, který bychom v osmifinále Evropské ligy potkali, což platí samozřejmě i pro Slavii. Vyřadila anglický Leicester, který má velice dobré mužstvo i trenéra a zažívá fantastickou sezonu. To samo o sobě říká, jak velký úkol nás čeká. Však jsem o tom se svými hráči mluvil a zdůraznil jim to. Máme ke Slavii respekt. K hráčům, stejně jako trenérovi. Musíme na ni být připraveni a podat maximální výkon, abychom měli šanci uspět," netajil kouč Rangers, jak silný dojem v něm výkony Pražanů v předchozí konfrontaci s Liškami zanechaly.

„Je to skutečně silný, efektivní tým s velkou fyzickou sílou a hráči, kteří vydrží běhat a ke všemu jsou na tom dobře i technicky. Ale i moji hráči jsou ve skvělé formě, což dokázali i v posledním ligovém zápase proti St. Mirren. Ani sebevědomí jim nechybí a jak je znám, chtějí ještě víc. Udělat tuto sezonu ještě úspěšnější, než je," poslal Gerrard svůj vzkaz do Prahy.