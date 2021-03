Motivační projev nachystaný nemá, Gerrarda a jeho Rangers chce ale Trpišovský samozřejmě porazit

Jeho poločasový proslov při minulé konfrontaci s Leicesterem putující posléze i po sociálních sítích na hráče zapůsobil. Dokonce natolik, že by před osmifinálovou konfrontací s Rangers volal po repríze. „Nic podobného nachystaného nemám, to se ani připravit nedá. Musí to být spontánní, protože člověk už vycítí, jak si hráči stojí a co právě potřebují. Musí to prostě jít zevnitř. Někdy stačí i jedna věta,“ odmítal kouč Slavie Jindřich Trpišovský, že by měl před čtvrtečním duelem s čerstvým mistrem Skotska sepsat s předstihem motivační partituru.

Ta předešlá je samozřejmě nepoužitelná. A nejen proto, že od vyřazení anglického klubu figurujícího na výsluní Premier League už uběhly dva týdny.

„Mužstva Leicesteru a Rangers si navíc moc podobná nejsou. Liší se způsobem hry, který je u obou týmů úplně jiný, typologií hráčů, rozestavením i třeba tím, že všichni tři středoví záložníci našeho skotského soupeře jsou laděni spíše defenzivně," připomínal trenér Slavie, že oba protivníci mají společného snad jen to, že jsou z Ostrovů.

Z Anglie a Skotska, zemí fotbalu zaslíbených, k nimž Trpišovský hoří obdivem a vášní. Zvlášť teď, kdy se mu v rychlém sledu splnil sen a po vyřazení Leicesteru čeká na jeho tým skotský protivník, s nímž se ještě nikdy neutkal. A kdyby jen to, dokonce protivník s liverpoolskou ikonou Stevem Gerrardem na lavičce.

„Když jsem trénoval Milana Baroše, vyprávěl toho o něm spoustu. S úctou a respektem k velké osobnosti a lídrovi, jímž Gerrard byl. Mám s ním spojené nezapomenutelné istanbulské finále Ligy mistrů, v němž Liverpool prohrával už o tři góly, a přesto výsledek otočil. Byl prostě jedním z nejoblíbenějších hráčů mého fotbalového mládí," obdivně se Trpišovský rozpovídal o liverpoolské ikoně v trenérských službách Rangers, proti níž se v osmifinále postaví.

Jindřich Trpišovský se těší na setkání s Gerrardem a vzpomíná na finále Ligy mistrů 2005

Sport.cz, SK Slavia Praha

Samozřejmě vědom si síly, kterou čerstvě korunovaný mistr skotské ligy představuje.

„V ofenzivě, kde disponuje obrovskou silou, neboť gól může dát kdokoli. Kent, Aribo, stejně jako třeba Morelos. Anebo Kamara operující za nimi. Víc než padesát procent šancí promění, a proto také dávají tolik gólů. V domácí lize, stejně jako na evropské scéně, na svém stadionu i venku," narážel na devět branek, jimiž Rangers v předchozím vyřazovacím kole obdařili momentálně druhý celek belgické ligy Antverpy, na tři góly Benfice nebo dva, které dali v základní skupině na hřišti Lutychu i Poznaně.

Navíc i v defenzivě je síla Rangers veliká.

„Prostě vyvážený, velice dobře organizovaný tým. Hráči nešetří krokem, jejich návraty po ztrátě míče jsou přímo ukázkové. A navíc složité rozestavení, v němž hrají a které mají zažité."

Těžko proto s nimi hrát na bezgólovou remízu, jako se to Slavii podařilo před třemi týdny doma s Leicesterem.

„Žádné mužstvo nejde na hřiště s tím, že chce dostat góly a my nejsme výjimkou. V evropských pohárových zápasech to platí obzvlášť, protože branky inkasované v prvním zápase komplikující situaci v odvetě. Půjdeme samozřejmě do zápasu s Rangers s tím, že chceme vyhrát, ale přitom budeme klást důraz na defenzivu a plnění obranných úkolů. Nemůžeme prostě soupeře pouštět do brejků, přečíslení a otevřené obrany, musíme být pracovití, běhaví a plnit povinnosti, protože jedině tak můžeme ve dvojzápase s nimi uspět," naznačil slávistický kouč něco málo z taktické partitury, kterou na Gerrarda a jeho Rangers nachystal.

Už i Tomáš Holeš vracející se po zranění do mužstva v ní figuruje, což by mělo pro Trpišovského představovat další plus.