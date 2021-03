Slavia v poklidu vyřadila Leicester, my jsme přitom tým ze skotské ligy, varoval Gerrard před euforií z remízy

V odvetě bude hrát roli hřiště, co všechno nám dovolí, říká trenér Jindřich Trpišovský

Filip Helander (5) z Rangers se raduje poté, co dal gól Slavii.

„Jsou na tom lépe, výsledek mluví pro Rangers. Pro ně je v tuto chvíli postupový," netajil ani slávistický trenér Jindřich Trpišovský, že víc než remíza ho mrzí inkasovaná branka zvyšující na pohárové burze postupový kurs čerstvého skotského mistra.

„Analyzovali jsme si hru Slavie a přišli na to, že jestliže je někde zranitelná, pak při standardních situacích," chválil Gerrad mladého Hagiho za jeho přihrávku před prázdnou bránu a samozřejmě švédského legionáře Helandera, který ji bez problémů zužitkoval, což nakonec hostům přineslo remízu.

„Mohli jsme i vyhrát. Ale v této fázi pohárové soutěže je důležité na soupeřově půdě neprohrát a vstřelit branku. A to se nám podařilo," připojoval Gerrard, na rozdíl od Trpišovského s remízou 1:1 navýsost spokojený.

Pro Slavii představuje vzhledem k inkasovanému gólu pochopitelně komplikaci. Stejně jako vědomí, že v Ibrox Parku se bude hrát na úplně jiném pažitu, než jaký si její hráči vychutnávali před čtrnácti dny v Leicesteru.

„Viděli jsme poslední zápas Evropské ligy mezi Rangers a Antverpami. Hřiště v Ibrox Parku není právě v top formě," povšiml si Lukáš Provod.

„Rangers ale vyhovuje. Zvlášť po remíze u nás, protože budou moci spoléhat na brejkové protiútoky, v nichž jsou hrozně silní a nebezpeční. Z jejich předchozích domácích zápasů v Evropské lize je to patrné," vyzařovaly chmury i z Trpišovského.

„Bude to i o tom, co nám trávník dovolí. Vzduchem se proti jejich obraně neprosadíme, takže bude záležet na stavu hřiště, zda nám umožní naši kombinační hru," přemýšlel nad tím, co na jeho tým za týden čeká.

Škoda. Za tu první půli jsme měli vytěžit víc než jeden gól, lituje Jindřich Trpišovský

Sport.cz, SK Slavia Praha

Jedním si mohl být jistý. Soupeř bude daleko víc odpočatý než jeho tým, který hraje v neděli ligový zápas v Mladé Boleslavi a pak ho čeká cesta na Ostrovy. Rangers totiž mají o víkendu volno, protože glasgowské derby se Celtikem je na pořadu až o dalším víkendu.

„Potřebujeme, aby si hráči odpočinuli, protože do zápasu se Slavií dali, co mohli. Všechny fyzické síly. Proto teď potřebují čas na regeneraci," netajil kouč Rangers Steven Gerrard, jak moc volný týden vítá.

„Co bych za to dal," mohl jen závidět Trpišovský.

„Není nic lepšího než mít celý týden na to dát se dohromady. Zvlášť, když zápas stál obě mužstva strašně moc sil. I tak mladý hráč, jako je Patterson, toho měl na konci plné zuby a chytaly ho křeče. Kdybych si mohl vybrat, také bych v neděli raději nehrál a připravoval se na odvetu . Pro Rangers to bude velká výhoda. A to nemluvím o tom, kdyby se odveta prodlužovala."

„V žádném případě není hotovo, pořád je to padesát na padesát. Vždyť Slavia vyřadila celkem v poklidu Leicester figurující v popředí Premier League," varoval kouč Rangers před přespřílišnou euforií z importu slibného výsledku.

„V Ibrox Parku se musíme Slavii vyrovnat fyzicky, a hlavně ji nesmíme nechat hrát její technický fotbal. My doma silní jsme, ale musíme zase předvést maximální výkon," přidával Steven Gerrard, moc dobře si vědom toho, že pro jeho hráče představují zápasy Evropské ligy mimořádnou motivaci.

Trenér Rangers Steven Gerrard po zápase mezi slávisty Alexanderem Bahem (vlevo) a Tomášem Holešem.

Vlastimil Vacek, Právo

Do výsledků letošního ročníku se to ostatně promítá. Vždyť Rangers neprohráli v této sezoně v Evropské lize ještě ani jeden zápas. A to hráli s lisabonskou Benfikou, belgickým Lutychem, polskou Poznaní a v jarní vyřazovací fázi s Antverpami.

„Výsledky jsou to obrovské. Už od kvalifikace jsme o něčem podobném snili a teď jsme před další výzvou. Přitom si ale pořád uvědomujeme, že jsme týmem ze skotské ligy a nesmíme se nechat unést, abych dál šli za svým snem," bylo ze slov Gerrarda patrné, že navzdory slibnému výsledku z Prahy nepřipustí, aby jeho svěřenci Slavii v odvetě podcenili.