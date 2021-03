Trávník v glasgowském Ibrox Parku by pro Slavii už neměl představovat takového strašáka jako ještě před pár dny. „Když jsme se dívali na video z posledního domácího zápasu Rangers proti St. Mirren, bylo hřiště už v lepším stavu. A teď se navíc oteplilo,“ uklidňoval Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký před odletem k osmifinálové odvetě Evropské ligy do Skotska sebe i hráče. „Možná že právě rozbitý trávník by mohl pro nás představovat výhodu. Na podobném terénu jsme jich už odehráli doma hodně,“ pohotově reagoval Tomáš Holeš ještě předtím, než letoun se slávistickou výpravou nabral kurs na Skotsko.