Peklo ve Skotsku! Kúdelu v tunelu stadionu zbili do krve, Slavii evakuovali za pomoci policie

Hotové inferno! Skotské peklo, které si museli fotbalisté pražské Slavie prožít, když v osmifinálové odvetě porazili Rangers 2:0 a vyřadili je z Evropské ligy, se rozpoutalo i po utkání. Na Ibrox Stadium musela zasahovat skotská policie a jen díky ní nakonec mohla výprava Pražanů stadion opustit a odjet do hotelu. To ovšem až poté, co jejího obránce Ondřeje Kúdelu zmlátili v tunelu vedoucím do šaten do krve.