Po dvou sezonách je Slavia opět ve čtvrtfinále. Užíváte si hodně postup přes Rangers?

Je to skvělé. Během tří sezon jsme podruhé ve čtvrtfinále, což je pro český klub obrovský úspěch. Tehdy jsme prošli přes Genk a Sevillu, teď jsme vyřadili Leicester a Rangers, přičemž obě odvety byly venku. Postup nás stál hodně úsilí. Myslím, že jde o úspěch, který doceníme až mnohem později.

Jak náročný pro váš tým byl duel plný osobních soubojů, brutálních zákroků s dvěma červenými kartami na straně domácích?

Hodně. Spousta hráčů nastoupila ve zdravotním stavu, který nebyl úplně optimální. Kromě Olainky a Oscara nastoupil i Kolář s určitým zdravotním handicapem, s nímž bojuje delší dobu. Před dvěma dny opustil trénink v polovině, přesto do utkání nastoupil. Šlo o nesmírně fyzicky náročný zápas, hodně soubojový. Navíc se nám nedařilo držet balon na útočné polovině, což bylo dáno i kvalitou soupeře. A ke všemu jsme museli čtyřikrát střídat vynuceně kvůli zdravotnímu stavu.

Byl pro vývoj klíčový první gól v utkání, který vstřelil už po patnácti minutách Olayinka?

Ta trefa Rangers opařila. Nám dala dobrou výchozí pozici do dalších minut, soupeř z nás měl respekt. Postup byl výsledkem defenzivy, v které jsme neudělali žádnou chybu. Když šel nějaký centr do vápna, dokázali jsme jej odvrátit. A kromě jedné nepřesné střely Morelose z pětadvaceti metrů jsme Rangers nepustili do šance. Celkově jsme Rangers za sto osmdesát minut nepustili do gólové šance ze hry, inkasovali jsme jen po standardce.

Brankář pražské Slavie Ondřej Kolář opouští trávník Ibrox Stadium na nosítkách.

Ian McNichol, ČTK/AP

Ještě během utkání se na lavičce objevil ošetřený brankář Ondřej Kolář, který musel střídat po hororovém zákroku Roofa. Jaký byl jeho stav bezprostředně po zápase?

Nechci předbíhat. Existuje podezření na otřes mozku, došlo na šití. Ten zákrok byl brutální. Jestli vyvázne, jak to vypadá nyní po zápase, budou následky ještě zlaté. Mám pocit, že domácí šli po Kolářovi už v první půli, kdy se ho snažili dvakrát zastrašit. Když jsem zákrok Roofa viděl ze záznamu po utkání... Katastrofa.

Osmnáctiletý náhradník Vágner, přestože šlo o jeho debut, nakonec obstál a k postupu výrazně pomohl.

Celá lavička Rangers na svoje hráče řvala, ať střílí, protože Matyáš neměl čas se připravit. Pro mě je největším hrdinou zápasu. Možná bylo lepší jít do zápasu v takové situaci, než kdyby měl nastoupit od první minuty a věděl o premiéře dlouho dopředu. Hned po pár vteřinách na trávníku musel řešit velmi složitou situaci. Ale zvládl ji skvěle. Působil velmi klidně. Ostatně už do branky šel s klidem. Byl jistý, hrál dobře nohama. Sebral nějaké centry. Dodal nám jistotu.

Máte vysněného soupeře pro čtvrtfinále?

Manchester United. Chtěl bych si projít Old Trafford, nasát tu atmosféru. Před dvěma lety jsem chtěl Chelsea a přání se splnilo. Snad vyjde i nyní. Myslím, že by to bylo krásné pro celou Slavii.