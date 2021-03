Trpišovského svědectví z Ibroxu. O Kolářovi, kopancích do Kuchty i boxerských úderech Kamary

Muselo to z něho ven. A může se snad někdo divit po všem, co se ve čtvrteční glasgowské noci dělo na trávníku v Ibroxu? „Nejhorší zážitek, co jsem kdy ve fotbale zažil,“ pořád jako by nechápal slávistický kouč Jindřich Trpišovský reakci Stevena Gerrarda a jeho Rangers po osmifinálové odvetě a vůbec to, k čemu se hráči čerstvého skotského mistra v závěru zápasu EL a po jeho konci snížili. „I prohrávat se musí umět. Diametrální rozdíl ve srovnání s Leicesterem a trenérem Brendanem Rodgersem. Ti to navzdory prohře a vyřazení dokázali.“

Rangers to ovšem nesvedli. Prohru neunesli. Gerrard, liverpoolská ikona ve službách Jezdců, rovněž ne.

„Deset metrů ode mě ležel na trávníku Kuchta. Jeden z domácích hráčů na něho šlápl, druhý ho v přerušené hře nakopl. Nepochopitelné," přibližoval Trpišovský jeden z okamžiků odvety, který zůstal víceméně bez povšimnutí.

Ty další na očích byly. Anebo byly v uplynulých třech dnech propírané a probírané ze všech stran.

Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář utrpěl zlomeninu v obličeji.

Andrew Milligan, Reuters

Třeba brutální Roofeho faul na brankáře Ondřeje Koláře, jenž skončil v glasgowské nemocnici s přeraženým nosem, prasklinou v čelní kosti a tržnými ranami v obličeji.

„Zákrok jako v bojových sportech. Jenže tam jsou na něco takového připraveni. A navíc nemají na nohou kopačky. Nemluvě o tom, že proti sobě nejdou v plné rychlosti. Mohlo to dopadnout stokrát hůř," musel se prostě i slávistický kouč i po ligovém zápase s Opavou vrátit k okamžiku, který vstoupil do dějin fotbalu jako jeden z nejhrůznějších faulů, jaký se kdy na trávníku udál.

„Právě proto jsme šli padesát minut po skončení utkání na schůzku, o kterou nás trenér Rangers požádal. Žili jsme v tom, že chtějí za účasti zástupců UEFA situaci vyřešit. Jenže v tunelu se Kamara bez jediného slova vrhnul pěstmi na Kúdelu a pak utekl. Stál jsem dva metry od toho. Zase nepochopitelné, protože jsem myslel, že na schůzce padne alespoň něco o zranění Ondry Koláře. Anebo o zmiňované situaci, kdy Honza Kuchta ležel na zemi," vydával slávistický kouč vůbec poprvé po návratu ze Skotska své svědectví o dění v Ibroxu.

Copak asi vyprávěl manažer Rangers Steven Gerrard (vlevo) kouči sešívaných Jindřichovi Trpišovskému?

Ian Macnicol, Reuters

„Opakuji - nepochopitelném. Napadnout protihráče pěstmi padesát minut po skončení utkání? A hlavně zákrok na Ondru..."

Jasně že glasgowské dění a následný humbuk, který se rozpoutal kolem údajného Kúdelova verbálního rasistického ataku na domácího Kamaru, na fotbalistech i realizačním týmu Slavie ležel. Pochopitelně, že na hráče i trenéra dozvuky duelu s Rangers hraničící s hysterií doléhaly.

„Byly to tři hektické dny, i když jsme se snažili o tom všem mluvit co nejméně. Přesto to nebylo jednoduché. Proto jsem rád, jak tým funguje a reaguje, jak přistoupil k ligovému zápasu s Opavou a jak ho zvládl, i když se pro nás začal vyvíjet komplikovaně," kvitoval slávistický kouč, že jeho svěřenci natáhli sérii ligových zápasů bez prohry ke kótě 36, čímž vyrovnali rekord stanovený jeho předchůdcem ve slávistických službách Jaroslavem Šilhavým.

I Ondřeje Kúdelu, jenž byl po tři dny terčem rozpoutaného humbuku, do utkání postavil.

„Pro něho je lepší být okamžitě na hřišti, i když jsme jeho zdravotní stav samozřejmě zvažovali. Už v pátek ale Ondra prohlásil, že se cítí na to, aby nastoupil. A my ho při absenci Koláře upřímně řečeno potřebovali vzhledem ke konstruktivní rozehrávce, kterou do naší hry dává," potvrdil Trpišovský, že nad Kúdelovým zařazením do sestavy proti Opavě neváhal ani chvíli.