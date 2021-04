Veterán Kovář vychytal nulu, utěšil nešťastného Vágnera a už myslí na Gunners

Nebylo zbytí, do brány musel. Mladý slávistický gólman Matyáš Vágner opouštěl hřiště v slzách, takže o sedmnáct let staršímu Přemyslu Kovářovi nezbylo, než ho alespoň trochu utěšit a pak se postavit mezi tyče místo něho. „Nejspíš jsem to přivolal. Když jsme odcházeli z šatny, navlékl jsem na sebe dres. Ale to jen proto, že jsem měl trochu obavy, aby mi na lavičce nebyla zima,“ trochu zlehčoval Kovář moment, kdy na střídačce Pražanů příliš veselo nebylo.