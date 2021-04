Kouč Arsenalu vyrovnání přivolal. Proto byl Trpišovský po remíze tak rád, že se Arteta skutečně nepletl

Možná neměl ta slova kouč Arsenalu nahlas vůbec vyslovovat. Nejspíš měl být Mikel Arteta zticha a měl si nechat jen pro sebe věty o tom, že Slavia je mužstvem, které se nikdy nevzdává. Třeba tím přivolal na svůj tým pohromu a o vyrovnávací gól ve třetí minutě nastavení si sám řekl. „Mentalita, reakce na vzniklou situaci, to je právě to, co dělá velký tým. Bylo vidět, jak kluky inkasovaný gól naštval a jak šli za vyrovnáním,“ byl trenér Slavie Jindřich Trpišovský pochopitelně navýsost šťastný, že jeho svěřenci v prvním čtvrtfinále Evropské ligy potvrdili, že se Arteta neplete.

Výsledek skvělý, postupové šance a vidina semifinále také. Po všech problémech a trablech, které jsem před zápasem s Kanonýry řešil, musíte být navýsost spokojený.

S výsledkem určitě. Po všech událostech, které zápasu předcházely, po náročném programu, který naši hráči absolvovali s reprezentaci odvedlo mužstvo skvělý výkon. Přesto jsme měli a mohli hrát v některých pasážích lépe. Kompaktněji, koordinovaněji, bez zbytečných ztrát míče, jimiž jsme si sami způsobovali problémy a řekli si i o zbytečně inkasovaný gól.

Fotbalisté Arsenalu se radují z branky

Dylan Martinez, Reuters

To vám musel hodně zatrnout, když jste drželi 85 minut bezgólový stav a najednou chyba, kterou Pépe potrestal...

Zvlášť, když jsem se krátce před tím rozhodl, že prohodíme Provoda s Oscarem, který se podobných zkratů občas dopouští. Byl jsem naštvaný, že jsem to neudělal dřív.

Mluvíte o pasážích, kdy jste nebyl s výkonem spokojený. V čem byla příčina?

Nechali jsme se zatlačit, nedokázali jsme vyvinout patřičný tlak na rozehrávku Arsenalu, měli jsme problémy Lacazettem, který si chodil pro balony a dělal prostor rychlým spoluhráčům v křídelních prostorech. Pramenilo to nejspíše i z přehnaného respektu ze soupeře, protože v předchozích zápasech s Leicesterem a Rangers jsme si počínali suverénněji.

Proto změna rozestavení, k níž jste sáhl o přestávce? Proto střídání a nasazení čerstvých hráčů?

Střídající hráči nám pohybem a kvalitou skutečně pomohli. Arsenal má skvělé ofenzivní hráče, kteří jsou strašně silní v rotaci. Rychlí jako raby ve vodě, takže se těžko brání. A když pak přišli na trávník střídající Aubameyang, Martinelli a Pépé, bylo i na nich vidět, jak jsou strašně hladoví. Když třeba Zima sváděl souboj s Pépém, běžel pětatřicítkou, ale přesto mu dva kroky chyběly.

Měl jste však na hřišti hráče, kteří partii s Arsenalem zvládali perfektně. Třeba Holeše, jemuž jste svěřil roli stopera.

A počínal si v ní skutečně skvěle. Na Arsenalu, na tak rychlém hřišti a proti tak skvělým hráčům. V některých pasážích Zimu zastínil. Nevybavím si totiž jediné špatné Tomášovo rozhodnutí, jedinou chybu, kterou by udělal. A k tomu jeho rozehrávka, a navíc vyrovnávací gól, kdy se fantasticky natlačil k hlavičce. Úžasný příběh. Zvlášť, když se na novou roli připravoval jen tři dny, a přitom předvedl neskutečný výkon,

Stejně úžasným příběhem byl návrat brankáře Koláře mezi tyče.

Proto je pro mě jedním z hrdinů večera. Ještě před deseti dny bych nevěřil, že bude schopen se po trávníku na Emirates Stadium projít, natož pak se postavit do brány a chytat. Absolutní respekt výkonu, který předvedl i k tomu, jak k situaci přistoupil. Šel do zápasu prakticky bez tréninku, takže když ostatní viděli jeho odhodlání, byla to pro ně obrovská morální vzpruha. A také jeden z důvodů, proč jsme utkání zvládli.

A k tomu navrch Provod, jehož výkony rostou od zápasu k zápasu...

Jsem rád i za něho, protože ještě před rokem bylo hodně lidí rozpačitých, proč je vůbec ve Slavii. Šlo ovšem jen o otázku sebedůvěry a jeho zakomponování do týmu. Teď je pro nás strašně důležitý, protože dovede číst hru, přenášet mé pokyny na hřiště, prostě dispečer naší hry, jakým byl Souček. V odvetě budeme potřebovat víc takových individuálních výkonů, jaký předvedl Lukáš.

Tomáš Holeš se v nastavení postaral o vyrovnávací gól

John Walton, ČTK/AP

Už jste se zmiňoval tom, co všechno budete muset k výkonu z Londýna v odvetě přidat, abyste ji zvládli a zamířili do semifinále Evropské ligy. Jak reálně vůbec vidíte po remíze 1:1 postupové šance svého týmu?

Těžko se odhadují a na odpověď si netroufám. Bude záležet na tom, jak se Arsenal vyrovná se stavem hřiště v Edenu. Na naše poměry je skvělé, jenže co je tady na Emirates, to je něco neskutečného. Druhou věcí je, že se musíme zlepšit, být pevnější v defenzivě, podat i lepší individuální výkony, což platí třeba pro Simu či Oscara, kteří jsou schopni hrát lépe. A hlavně nesmíme pouštět soupeře do šancí. Doma dvě neproměnil, což se bude těžko opakovat.