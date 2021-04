Podavač míčů v Amsterdamu hodil balon po hráči AS Řím, ten ho chápe

Když se Calafiori ve čtvrté minutě nastavení u postranní čáry loudal pro míč, který měl vhodit do hry, nečekaně dostal jiným balonem zásah do krku. Chvilku to vypadalo, že teatrálně spadne na zem, ale pak začal s podavačem míčů diskutovat. Rozhodčí udělil hostujícímu bekovi žlutou kartu za zdržování.

"V tu chvíli jsem myslel na hodně věcí, naštěstí jsem dokázal zůstat v klidu," uvedl Calafiori v rozhovoru pro italskou televizi Sky TV. "Musím uznat, že by mě také naštvalo, kdybych viděl soupeře, jak v takové situaci zdržuje. Neříkám, že to respektuju, ale chápu to," dodal odchovanec Římanů, kteří v Amsterdamu po změně stran otočili skóre a nakročili k postupu do semifinále.