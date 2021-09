Řezničina z Glasgow ožívá! Vyprovokovat se nenecháme, ujišťuje Čelůstka

Duel s Rangers bude pro vaši obranu nejspíš náročnou zkouškou.

Čeká nás nepříjemný soupeř, historicky velmi úspěšný tým. Poslední výsledky a postavení v tabulce hovoří za vše. Náročný a agresivní soupeř, se kterým se budeme muset popasovat.

Patříte k nejzkušenějším hráčům. Budete v kabině apelovat na disciplínu, aby zápas nedopadl jako při duelu Slavie s Rangers?

Samozřejmě jsme jejich utkání sledovali a víme o tom. Teď je tady ale Sparta a my se budeme plně soustředit na svůj výkon. Co se stalo, jde úplně mimo nás. Každý chceme předvést maximum. Kdybychom se měli nechat vyprovokovat a řešit, co se dělo na jaře, bylo by to špatně.

Rangers jsou typický ostrovní tým, ve Spartě jsou spíš kreativní hráči. Jak lze tvrdé hře soupeře čelit?

Nejlepší by bylo, kdybychom jim nedovolili hrát jejich hru. Mohla by nám dělat problémy. Ideálně, abychom my ovládali hru, byli kvalitní na balonu, přehrávali soupeře naší kvalitou. Jsme na balonu dobří, máme v ofenzivě sprintery, běžce. Když budeme dobře držet balon, využívat našich rychlých hráčů, můžeme myslet na úspěch.

Loni jste dvakrát porazili Celtic. Může vám to zvedat sebevědomí?

Zápasy proti Celtiku se nám výsledkově velmi povedly, nad očekávání. Rok je ale ve fotbale dlouhá doba. Každý zápas je jiný a nesmíme usnout na vavřínech a uchlácholit se, že nám to proti Skotům jde. Zápas nás bude stát hodně sil. Nebude to jednoduché. Budeme se muset nachystat se vším všudy.

Hned v neděli následuje derby se Slavií. Vrcholí tak váš náročný program. Jaká je nálada v kabině, jak vnímáte klíčové duely?

Ve Spartě to tak je. Program je samozřejmě náročný, také co se týká soupeřů. O to víc musíme být zapnutí, soustředění a odevzdat maximum.

Jak se cítíte vy sám? O začátek sezony jste kvůli zranění z EURO přišel.

Samozřejmě to pro mě bylo nepříjemné. Vypadl jsem na delší dobu, než jsem očekával. Achilovka mě pouští na hřiště, cítím se dobře, jsem rád, že mohu pomoct klukům k co nejvíc bodům a k co nejlepším výsledkům pro nás všechny.

V Kodani jste po remíze s Bröndby poznamenal, že tým úvodní zápas ve skupině odmakal, ale chyběla nadstavba v podobě gólů. Co se musí změnit, abyste zvítězili?

Ideálně vstřelit pět gólů jako ve Zlíně... Samozřejmě půjde o jiné utkání, toho jsme si vědomí. Chceme vycházet ze zabezpečené obrany. Po utkání v Kodani jsme zmiňovali, že se ukáže důležitost bodu. Chceme vyhrát doma a ukázat směr, kterým ve skupině chceme jít.

Sparta nesmí na zápas prodávat vstupenky. Máte radost, že přijdou aspoň děti a nebude se hrát před prázdnými tribunami?

Jako hráč vnímám velmi pozitivně, že přijdou děti. Atmostéra bude jiná, ale bude nějaká. Bez lidí to bylo pro fotbal hodně špatně. Když už přišel trest, vnímám velmi pozitivně, že přijde 10 000 dětí. Jsem moc rád.