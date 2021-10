Věděli jsme, že to bude bolet, nestěžuje si Kamarův terč

Trpělivost, odolnost a disciplína byly základními podmínkami úspěchu. Letenští je prokázali, i proto nejtěsnější vítězství uhájili.

„Zápas měl strašně velké tempo. Věděli jsme, že to bude bolet, že ostrovní fotbal je takový, hodně soubojů. Povedlo se nám vyhrávat druhé balony. Obrana všechno odskákala, krásné vítězství," líčí v rozhovoru pro klubovou televizi záložník Michal Sáček.

Čtyři body ze dvou zápasů, to je dobrý krok k postupu v Evropské lize, říká trenér Pavel Vrba

Sport.cz

„Výhra mohla být i vyšší, nedali jsme na startu druhého poločasu velké šance. Možná už jsme to mohli zavřít dřív a nemusel být stres v posledních minutách. Ale celkově jsme spokojení, šťastní za tři body. Má to svoji hodnotu po remíze v Kodani, je to skvělý start do skupiny," přidává se obránce Ondřej Čelůstka.

Byla to asi moje životní trefa, říká Dávid Hancko. Z dětí v hledišti měl husí kůži

Sport.cz

„Na tabulku se kouká dobře, ale jsou před námi ještě čtyři těžké zápasy, hlavně dva s Lyonem. Věřím, že máme dobře našlápnuto a že skupinu zvládneme," doufá Sáček.

Hráče nadchla podpora z hlediště, do něhož směli pouze děti.

Kamarův právník kritizoval české děti v hledišti. Jak zareagoval Steven Gerrard?

Sport.cz

„Neuvěřitelné. S klukama jsme moc rádi, že na stadionu nebylo ticho. Od rozcvičení jely až do konce. Krásné. Nám to na hřišti strašně pomohlo," líčí Čelůstka.

„Atmosféra byla úžasná. Už když jsme šli na rozcvičku, děti byly na místech vlastně v plném počtu. Fandily po celý zápas, patří jim velký dík, sešly se tady z celé republiky. Věřím, že to děti chytlo a máme nové fanoušky," usmívá se Sáček.