FOTBAL ONLINE: Sparta přežila velkou šanci Lyonu! Chvilku se nehrálo. Ve hře je i Jablonec. A pak také Slavia

Dosud stoprocentní Lyon by si další výhrou proti Spartě zajistil postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. Letenští jsou druzí o bod před Rangers, na poslední Bröndby Kodaň mají tříbodový náskok. Do vyřazovacích bojů Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

Olympique a West Ham United jsou jediná mužstva, která v hlavní fázi Evropské ligy vyhrála všechny tři úvodní duely. S devíti vstřelenými góly má Lyon nejlepší útok v soutěži. Jeho útočník Karl Toko Ekambi s pěti trefami vévodí tabulce střelců. Dvě z nich zaznamenal na Letné.

Slávisté na úvod skupiny doma porazili Union Berlín 3:1, ale poté prohráli v Rotterdamu s Feyenoordem a v Haifě. Červenobílí v tabulce klesli na třetí místo, na vedoucí Feyenoord ztrácejí čtyři body a na Maccabi jeden. Do osmifinále přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Jablonečtí fotbalisté čekají na vítězství už sedm soutěžních zápasů, ve skupině D ale drží druhé místo se čtyřmi body.