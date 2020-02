Do Turecka po hlavě! Život se mi otočil za pět dnů, říká český stoper. Těší se na boj s Falcaem

Jak náročný měsíc tedy za sebou máte?

Totálně turbulentní. Úplně ve všem! Zimní přípravu jsem začal v Jablonci a nic nenasvědčovalo tomu, že bych měl přestoupit. Pak jsem z ničeho nic dostal zprávu, že by mě chtěla Kasimpasa. Bylo to pro mě překvapení. Za pět dnů se mi život otočil úplně jiným směrem.

Navíc když jste přestoupil, váš nový spoluhráč David Pavelka mi říkal, že moc času na rozkoukávání nedostanete a budete do toho muset skočit po hlavě. Měl pravdu, v poháru jste nastoupil hned třetí den po přestupu v základu. Bylo to náročné?

Ano, jak říkáte. Po týdenní přípravě v Jablonci jsem čtyři dny netrénoval, aby se mi nic nestalo a přestup se dotáhnul. Přiletěl jsem a hned hrál pohár. Přirovnal bych to ke skoku z lodi do vody bez záchranného kruhu. Navíc za další tři dny se hrála liga v Trabzonu, kde jsme dostali šest gólů...

Tedy premiéra téměř jak z hororu.

Bylo to složitý. Drželi jsme se dvacet minut. Pak nám dali gól z přímáku, následoval druhý, po přestávce červená a už se to s námi vezlo. Trabzon jede letos na titul, takže to bylo hodně těžký. Docela jsem čuměl, jaký to byl kolem mě frmol. Ale možná lepší do toho takhle po hlavě skočit, než sedět doma a přemýšlet.

Říkáte frmol, byl to tedy pro vás velký rozdíl oproti české lize?

Zase o tolik větší tempo to nebylo, ale hráči jsou talentovaní. Jejich individuální kvalita je obrovská a je to znát.

Na druhou stranu vás ale musí docela hřát, že hned od prvního zápasu nastupujete od začátku, už pět duelů. Mám pravdu?

Určitě. Zatím se kolem mě na stoperovi vystřídali tři kluci. Já vydržel a jsem za důvěru rád. Snad tak budu pokračovat. Záleží jen na mně. Pokud budu hrát dobře, zůstanu. Pokud ne, půjdu ven. Konkurence je velká, takovou jsem ještě nikdy nezažil.

Překvapuje i vás samotného, že jste se okamžitě do základní sestavy prosadil?

Ano. Když jsem přestoupil ze Slovácka do Jablonce, první půlrok jsem nastupoval sporadicky. Takže jsem opravdu nečekal, že když přestoupím do zahraničí, budu hned v základu. Myslel jsem, že první půlrok si to osahám, nastoupím jen někdy.

Přitom přestup jste prý hodně zvažoval. Takže teď nelitujete ani trochu, že?

V zahraničí jsem to chtěl zkusit, poznat jinou zemi, i když zatím anglicky moc neumím. Spíše jsem se rozmýšlel kvůli tomu, že Kasimpasa je velký klub, ale nejsme v dobré pozici. To byl jediný důvod. Na rozmyšlenou jsem měl asi tři dny. Nakonec jsem si řekl, že do toho půjdu a teď jsem za to rád. Myslím, že to nebyl špatný krok.

Přemlouval vás i David Pavelka?

Ten v tom hrál obrovskou roli. Působí tady už dlouhou dobu. Ale přemlouvat mě nemusel. Však kdo má takové štěstí a může hrát v zahraničí?

Kolik spolu trávíte času?

Ze začátku celkem dost, první dva týdny jsme spolu byli skoro pořád. Ale už mám svůj byt, za ním teď přiletěla rodina, takže toho času už bude méně.

Mimochodem jaké to bylo vstoupit do kabiny, ve které je třeba Ricardo Quaresma, mistr Evropy či vítěz Ligy mistrů?

Pochopitelně k němu mám velký respekt vzhledem k tomu, co dokázal. Když jsem přišel do kabiny poprvé, možná jsem byl i trochu nervózní, ale on je úplně normální kluk. Ale osobnost je velká. Vidím to třeba na letištích, kde se on nezastaví, jak se s ním chce každý vyfotit. V tomhle to má fakt těžký.

Teď vás čeká Galatasaray, kde hraje i útočník Radamel Falcao. Jak se na souboje s ním těšíte?

Proto jsem také přestoupil, abych potkával takové hráče, co hráli v nejlepších ligách. Samozřejmě jsem zvědavý, jak se projevuje a hraje. Stejně jako jsem byl na spoluhráče Quaresmu. Kvalitu má samozřejmě velkou a nebude to nic jednoduchýho. Ale to jsou zkušenosti, které mě budou posouvat.

V minulém kole Kasimpasa stopla sérii čtyř ligových proher v řadě, když jste remizovali na hřišti Ankaragücü. Je to povzbuzení?

V klubu z tohoto výsledku převládá spíš zklamání, protože jsme hráli s předposledním týmem a potřebovali jsme tři body, abychom se odrazili. Sice nás teď čeká Galatasaray, ale pak máme soupeře v tabulce víceméně kolem nás a s nimi budeme muset bodovat.

Jak moc očekávaný je návrat Davida Pavelky na hřiště po zranění?

Všichni ho už tlačí, aby se na hřiště vrátil. Ještě je zraněný jeden střední záložník ze základní sestavy, takže si všichni přejí, aby se už na hřiště vrátili. Bude mít těžký si to hlídat, aby něco neuspěchal. Cítím, že David je tady velká osobnost.