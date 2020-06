Sparta? Nikdo se mnou nemluvil, tvrdí reprezentant Pavelka, který se po osmi měsících vrátil na trávníky

Osm měsíců. Tak dlouho čekal, až zase naskočí do soutěžního zápasu. Nejdelší pauza v kariéře byla pro záložníka Davida Pavelku náročná, s poraněnou čéškou v koleni podstoupil dvě operace. Teď zažívá dvojí radost. Z návratu a také z toho, že Kasimpasa se v turecké lize dostává z nejhoršího.

V uplynulém týdnu jste odehrál čtyři minuty proti Malatyasporu, následně v neděli půlhodinu ve vítězném duelu s Fenerbahce. Jaké to je, ocitnout se po osmi měsících v ostrých zápasech?

Pochopitelně příjemné. Ale zápasy jsou divné, zvláštní, když se hraje bez fanoušků. Ale za těch pár minut jsem rád, období bez fotbalu bylo pro mě extrémně dlouhé. Celkově mám za sebou nepěkné měsíce. Prodělal jsem dvě operace, do toho koronavirová pauza. Měl jsem absťák na fotbal.

Fotbalový bůh vás nemá v letošní sezoně rád.

Všechno se táhne už od léta, ročník je pro mě prokletý. Poprvé jsem se zranil čtyři dny před začátkem ligy, na tréninku jsem si pochroumal kotník. Vynechal jsem první čtyři zápasy. A pak v říjnu koleno. Loňský podzim nebyl povedený, myslel jsem si, že jaro bude lepší. Ale bohužel, smůla pokračovala. Doufám, že když jsem se teď zase dotknul zeleného pažitu, že se všechno v dobré obrátí.

David Pavelka během tréninku fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Zvládl byste celé utkání, nebo minuty budete přidávat postupně?

Během nucené přestávky jsme trénovali intenzivně, měl jsem malinký zdravotní problém. Koleno bohužel na zvýšenou zátěž zareagovalo. Teď už jsem ale tři čtyři týdny v plném tréninku. Celý zápas by byl pro mě asi těžký, ale větší část bych zvládnul.

Máte v hlavě blok kvůli kolenu?

O kolenu už nevím. Že mi oteklo, bylo způsobené tvrdým povrchem, po kterém jsem běhal. Když byla liga kvůli pandemii pozastavená, jediné místo, kde jsem mohl běhat, bylo na asfaltu a betonu. Což kolenu úplně nepomohlo.

Vaše herní vytížení v uplynulých třech sezonách bylo téměř maximální. O to hůř jste dlouhou rehabilitaci kousal?

Nikdo není rád zraněný, já to ale úplně nesnáším. Říkám, že každý odehraný zápas je hezký. Člověk totiž nikdy neví, jestli nebyl třeba poslední. I to se mohlo stát. Nikdy nevíte, v jakém stavu se po zranění vrátíte. Opravdu miluju herní rytmus. Čím víc zápasů, tím líp. Když je někdy hodně tréninků, hráči občas brblají. Pro mě bylo období bez fotbalu velkým nezvykem.

Záložník David Pavelka se v Kasimpase vypracoval mezi opory.

Sadece Futbol

Našel jste na něm alespoň jednu pozitivní věc?

Každopádně to pro mě byla zkušenost. Poznal jsem líp svoje tělo. Beru to tak, že když se nyní odrazím zpátky do kolotoče zápasů, třeba mě čeká něco hezkého.

Kasimpasa se dlouho pohybovala na sestupových příčkách, v poslední době ale chytila druhý dech. Je nyní atmosféra v klubu příjemnější?

Dýchá se nám líp. Od zimy se celkově hodně změnilo. Sáhlo se významně do týmu, přišlo deset nových kluků, nový trenér. Začalo se odznova. Vyhráváme, atmosféra je lepší, ale v tabulce jsme pořád dole. Bude to boj až do konce, v turecké lize se nelze spolehnout, že vám v zápasech s našimi konkurenty někdo pomůže. V minulém týdnu třeba Rizespor porazil Galatasaray.

Fotbal bez diváků v Turecku, je to víc tristní než jinde?

Smutné, tristní. Teď jsem se ale docela nasmál... Hráli jsme v Malatyi, bylo tam pár set diváků. Tedy diváků, šlo o personál, který zajišťoval zápas. Ale i v tomto počtu umí Turci atmosféru udělat. Bylo to docela zajímavé. (směje se)

Jaký máte při zápasech režim?

Na zápasy už létáme, sedíme ob řadu. Byla snaha, abychom měli hotel v Malatyi jen pro sebe, nakonec to nevyšlo. Měli jsme ale vyhrazené prostory, s nikým jsme se nepotkávali. Často nám měří teplotu, samozřejmě i před vstupem na stadion. Pokud máte vyšší, na utkání se nedostanete. Opatření jsou pořád docela velká. Každý týden podstupujeme testy na koronavirus, naposledy v sobotu.

Fotbalista David Pavelka během tréninku reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Jako obligátně na konci sezony se v souvislosti s vámi mluví o přestupu do české ligy. Před rokem měla zájem Slavia, nyní údajně Sparta. Je ve hře letní návrat do Česka, nebo je vaší prioritou zůstat v Turecku?

Tak, ono se o tom mluví, ale zatím ne se mnou.

Žádný signál jste nezaznamenal?

Jak říkám, se mnou nikdo nemluvil. V Kasimpase mám ještě rok smlouvu a nikam určitě neutíkám. Klub se vždy ke mně choval skvěle, a to i v době současných zdravotních problémů. Každý zájem o mé služby mě pochopitelně těší, ale mám před sebou důležitý závěr sezony a chci se soustředit jen na něj. Vše ostatní za mě řeší moje agentura Sport Invest, klukům stoprocentně důvěřuju.

Pokud by ale přišla konkrétní nabídka ze Sparty nebo ze Slavie, připouštíte návrat?

Vždycky je to o nějakém jednání. Samozřejmě, představivost mám velkou, ale zatím je všechno ve fázi spekulací.