To bude jízda! Atlétiko nasadí hvězdnou posilu, Betis si na Brazilce musí počkat

Přestup Emersona do Španělska byl přitom jedním z nejkurióznějších transferů lednového přestupního období. Real Betis Sevilla ho totiž koupil napůl s Barcelonou.

Brazilský juniorský reprezentant totiž zaujal oba kluby, i když pravdou je, že ho objevil sportovní ředitel Barcelony Eric Abidal při jihoamerické misi.

„Výborný v obraně i v podpoře defenzivy. Podobný typ, jako Dani Alves," hlásil po návratu do Španělska. Barceloně bylo ovšem předem jasné, že se dvacetiletý mladík těžko na Camp Nou prosadí do základní sestavy. Proto se dohodla s Betisem Sevila, s nímž úzce spolupracuje a kam posílá své hráče na hostování.

Oba kluby zaplatily polovinu z dvanácti milionů eur, které za Emersona požadovalo Atlético Mineiro, jemuž Emerson Aparecido Leite de Souza Junior patřil. Dohodly se i na tom, že po příchodu do Španělska bude hrát až do června roku 2021 za Betis, aby si zvykl a přizpůsobil se španělské lize. Pak ovšem vstoupí do hry Barcelona a pokud bude mít o Emersona zájem, zaplatí sevillskému klubu jeho šestimilionový podíl, navýšený o bonusy.

„Herní filosofie Betisu je podobná naší, takže přechod Emersona na Camp Nou pak bude jednodušší," vysvětluje důvody kuriózního transferu Eric Abidal.

Pokud by se ovšem Emerson ve španělské lize neprosadil podle představ Barcelony, bude si ho moci Betis ponechat. Samozřejmě s tím, že naopak on zaplatí Barceloně šest milionů eur.

„Myslím, že jde o oboustranně výhodný přestup. Pro nás, stejně jako pro Barcelonu, která si během následujících dvou a půl let ověří, zda Emerson opravdu naplňuje její představy o moderním pravém obránci," nechal se slyšet kouč Betisu Sevilla Enrique Setién.

Na Emersona si musí ovšem ještě počkat. Mladý Brazilec totiž startuje s reprezentací své země na jihoamerickém šampionátu dvacítek v Chile. Brazilci tam hrají poslední zápas 10. února proti Argentině a teprve potom přiletí Emerson do Španělska.