Nepředstavitelná částka. Zidane dostane na přestupy skoro devět miliard

Ještě na konci minulého týdne britská média spekulovala o tom, že by Real Madrid měl převzít Portugalec José Mourinho, v pondělí ale události nabraly úplně jiný směr - přes den se začalo mluvit o Zinédinu Zidanovi a už večer bylo vše potvrzeno - Zizou je zpátky! A už se mluví i o nových posilách kádru.

Zidane sice původně podle bývalého prezidenta klubu Ramona Calderona návrat ještě v této sezoně odmítl, nakonec je ale vše jinak. Klub v pondělí ohlásil návrat trenéra, který jej ještě v v květnu dovedl k triumfu v Lize mistrů. Bývalý záložník podepsal do 30. června 2022.

A od návratu Francouze na Santiago Bernabéu neuběhlo ani 24 hodin a už se mluví o tom, jaké změny Zidane provede. Ačkoli totiž Real opustil teprve před deseti měsíci, vrací se nyní zpátky k týmu, který už zdaleka není stejný jako ten, ze kterého odcházel. Už jen proto, že v Madridu v současné době nepůsobí hráč, na kterém v minulosti stála hra celého týmu - Cristiano Ronaldo.

Proto nejspíš nastanou změny. A jako první asi většinu fanoušků uhodí do očí částka, kterou Zidane dostane na to, aby tyto změny provedl, tedy přesněji řečeno částka, kterou dostane na přestupy. Podle serveru Independent by měl Francouz mít k dispozici 300 milionů liber, tedy skoro devět miliard korun!

Kdo všechno má přijít a odejít?

Klub prý cílí zejména na Christiana Eriksena z Tottenhamu a Edena Hazarda z Chelsea. Spekuluje se také o mladé hvězdě z PSG Kylianu Mbappém či o jeho klubovém kolegovi Neymarovi. Třeba v případě Hazarda to ale bude mít Zidane složité. Chelsea totiž nedávno byla ze strany Mezinárodní fotbalové federace zamítnuta žádost o odložení jednoročního trestu za přestupy mladistvých.

Eden Hazard (vlevo) a Jorginho slaví vítězný gól Chelsea. Zažije Belgičan oslavy gólů i v dresu Bílého baletu?

John Sibley, Reuters

Tým ze Stamford Bridge tak po dobu jednoho roku nesmí uskutečňovat žádné přestupy směrem do klubu. Chelsea sice může zkusit požádat o odložení trestu sportovní arbitráž CAS, ale zatím zní verdikt tak, že zákaz platí už od nejbližšího, tedy letního přestupového období.

V takovém případě by Chelsea za Belgičana nemohla přivést nikoho jiného a přestup Hazarda, který má na Stamford Bridge smlouvu do léta 2020, by tak nejspíš byl o poznání složitější záležitostí.

Očekává se také, že tým opustí dvě velké hvězdy - Luka Modrič a Gareth Bale. Druhý jmenovaný se v poslední době potýká s problémy - spoluhráči jej kritizují, že se ještě nenaučil španělsky, nedávno vynechal týmovou večeři a naposledy dokonce odjel ze stadionu ještě před koncem utkání. Jeho odchod se tak očekává.