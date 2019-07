Potupená hvězda v šoku! Zůstává v Realu a trenér se vzteká, odejde Zidane?

Musí si připadat jako korouhvička na vrcholku věže. Fotbalová hvězda už možná měla v Realu Madrid sbaleno, vypadalo to, že si v Bílém baletu už ani neškrtne a vysvobozením bude jen přestup do Číny. Teď ale velšský fotbalista Gareth Bale nestačí zírat, z přestupu do čínského klubu Ťiang-su Su-ning nejspíš nebude nic. Pokud by vše klaplo, stal by se Bale nejlépe placeným hráčem světa. Teď je všechno jinak. A to už prý podle listu Marca zbývaly doladit jen detaily kontraktu.

Kouč Realu Madrid Zinédine Zidane nevěří vlastním očím. V posledních týdnech dával všemi možnými způsoby Baleovi najevo, že s ním nepočítá. Hráč se mu nevešel do výběru 22 fotbalistů, kteří nastoupili k přípravnému utkání, jindy do médií prohlásil, že odchod Balea bude nejlepším řešením pro obě strany a následovalo vyhlášení, že Real Madrid dělá všechno možné, aby Bale odešel.

Čekalo se jen na to, až média s velkou pompou oznámí, že je Velšan hráčem čínského klubu Ťiang-su Su-ning. Klub byl připravený převzít Baleovu tříletou smlouvu na 22 milionů eur (zhruba 563 milionů korun) ročně. Teď to však vypadá, že z přestupu sejde. A Zidane podle médií zuří. Už se chystal na to, jak s nabídkou osloví francouzského reprezentanta Pogbu z Manchesteru United. Jenže smůla, Bale se podle všeho nikam stěhovat nebude.

Za všechno může prezident Realu Madrid Florentino Pérez. Ten informoval čínský klub, že Bale zdarma z Bílého baletu neodejde. Číňané nejspíš i pod vlivem toho byli ochotní platit hráči neskutečný milion liber týdně. Podle médií měl Pérez hráči říct, že se má připravit na další sezonu ve Španělsku, jelikož kromě čínské nabídky žádná další na stole neleží. Prezident Bílého baletu zjevně nebyl nakloněn odchodu hvězdy a dal to najevo i trenérovi. Zidane od něj slyšel, že by Bale měl hrát. Vše přišlo po debaklu 3:7, který Real schytal v New Yorku od městkého rivala Atlétika.

Podle médií je naštvaný i Bale, který už se viděl v Číně s pořádným balíkem v kapse. Možná se i těšil na to, že si konečně zahraje fotbal bez toho, aniž by jej trenér natíral před novináři. Situace by nakonec mohla skončit úplně jinak. Hovoří se dokonce o tom, že pokud nebude mít Bílý balet na začátku sezony výsledky, mohl by se místo Balea z klubu pakovat Zinédine Zidane. A třeba právě do Číny...