Messiho konec v Barceloně? Legenda může příští rok odejít!

Vrátí se do rodné vlasti? Podle zdrojů blízkých klubu by hvězdný Lionel Messi mohl příští rok odejít z Barcelony. Údajně tak může učinit každý rok v létě – podle toho, jak se bude cítit. Ve smlouvě má totiž klauzuli, která mu na základě vlastního rozhodnutí umožňuje po dovršení věku 32 let Camp Nou opustit. Smlouvu s katalánským velkoklubem má Argentinec podepsanou do roku 2021.

S informací přišel španělský deník El País. Rozhodnutí o pokračování v klubu je prý plně v rukou samotného Messiho. Klauzule platí od dovršení 32 let. Tohoto věku Argentinec dovršil letos v červnu. Dohoda je prý založena na vzájemné důvěře, píše El País.

Messiho kontrakt s Barcelonou byl prodloužen už celkem osmkrát. Naposledy si služby svého kapitána na Camp Nou pojistili v roce 2017. Do mládežnických týmů katalánského klubu přitom čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů zamířil už v roce 2000 z argentinského Newell's Old Boys.

A právě tam by podle dostupných informací mohly mířit Messiho kroky na sklonku hvězdné kariéry. Pětinásobný držitel Zlatého míče se v minulosti totiž nechal slyšet, že jeho život je pevně spjat s Barcelonou a že pokud by někdy připadal v úvahu přestup, tak jedině zpět do týmu, který ho vyslal do světa velkého fotbalu, tedy k Newell's Old Boys.

El País také píše, že i přes zmiňovanou klauzuli by případné vyjednávání o jiném působišti bylo pro potencionální zájemce velmi obtížné. „S částkou, kterou dostává v Barceloně, a vzhledem k jeho věku je odchod velmi nepravděpodobný," nechal se slyšet zdroj blízký klubu a narážel na fakt, že přesun za finančním polepšením je téměř nemožný.

Takové odchody v minulosti uskutečnili například Andrés Iniesta, který nastupuje za japonský Vissel Kóbe nebo Xavi, který aktivní kariéru končil v katarském AL-Sadd.