Prokletý Real! Bývalý šéf na pandemii zemřel, další s ní bojuje

To snad není možné. Slavný španělský klub je snad v posledních dnech prokletý. Fernando Martín je už druhým bývalým prezidentem fotbalového Realu Madrid, který se nakazil novým typem koronaviru. Na konci minulého týdne podlehl ve věku 76 let nemoci COVID-19 jiný někdejší šéf "Bílého baletu" Lorenzo Sanz.

O čtyři roky mladší Martín podle španělských médií musel do jedné z nemocnic v Madridu a jeho stav je vážný. Real krátce vedl jako dočasný prezident od února do dubna 2006 poté, co Florentino Pérez ukončil své první funkční období.

Madrid je pandemií koronaviru nejvíce zasaženou částí Španělska. Stát na Pyrenejském poloostrově dosud potvrdil přes 33 tisíc případů nákazy a téměř 2200 úmrtí. Po Itálii je Španělsko druhou nejpostiženější zemí v Evropě.