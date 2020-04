Lži a výmysly! Fotbalový bůh Messi zuří

Největší hvězda Barcelony, podle mnohých fanoušků i nejlepší hráč světa, je neustále sledován fanoušky a každá zpráva vzbudí poprask. A ten se rozjel pořádný, vždyť přestup Messiho z katalánského velkoklubu by byl skutečnou senzací. Teď dal ale Messi jasně najevo, že žádný odchod do Interu Milán neplánuje.

„Je to lež," napsal Messi v reakci na šířící se zvěsti o odchodu do Itálie. Pravdou je, že ve smlouvě má klauzuli, která mu po sezoně umožňuje z Camp Nou odejít. Bývalý šéf Interu Massimo Moratti ještě přiložil pod kotel, kdy pro Radio Rai nevyloučil příchod Argentince.

„Messimu končí smlouva a určitě by se Inter mohl pokusit ho získat. Nejde o nic zakázaného. To ale nebylo ani před tím, než fotbal zastavil koronavirus," prohlásil Moratti a další média se jeho vyjádření ihned chytila. „Myslím, že se můžou dít velké věci," navnadil fotbalový svět.

Messi si ale stojí za svým a vyvrátil rovněž informace o tom, že zaplatil kauci za barcelonskou legendu Ronaldinha a jeho bratra. Zmíněné duo někdo vyplatil na začátku týdne z paraguayského vězení. Nešlo o žádné drobné, ale o sumu 1,6 milionu dolarů (zhruba 40 milionů korun) a média podlehla dojmu, že tajným plátcem byl míčový kouzelník z Camp Nou.

Argentinec dal na svém instagramovém profilu průchod emocím. „Lež 1: Messi do Interu. Lež 2: Messi zaplatil za Ronaldinha," uvedl fotbalista a dementoval i informaci, že by se měl vrátit na konci kariéry do klubu Newell's Old Boys. „Když to před pár týdny klub zveřejnil, nebyla to pravda. Snad na to moc lidí neskočilo," dodal.

Televize TNT Sport se fotbalistovi posléze omluvila.