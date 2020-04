Barcelonský sen se proměnil v peklo. Rakitič poslal vedení slavného klubu drsný vzkaz

Rakitič se necítí ve slavném klubu dobře. Vše prý začalo v minulém roce, kdy odmítl odejít do PSG. Z Paříže se měl do Barcelony vrátit Brazilec Neymar a opačným směrem měl kromě financí putovat i chorvatský fotbalista. „Nelíbí se mi, jak se mnou v poslední době zacházejí. Chtěli si prostě vynutit můj odchod z Barcelony," pustil se do kritiky vedení fotbalista, který je hráčem katalánského velkoklubu od roku 2014.

„Rozumím situaci, ale nejsem pytel brambor, se kterými si můžete dělat to, co chcete," postěžoval si dvaatřicetiletý hráč novináři Mundo Deportivo.

Možná i v reakci na drsné vzkazy od fanoušků, že by se měl z klubu po sezoně pakovat, pak naznačil, že by se nejspíš nebránil změně dresu. „Chci být tam, kde budu cítit respekt a budu v takovém klubu šťastný. Když to bude v Barceloně, budu rád, ale pokud to přijde někde jinde, dobrá. Ale já budu ten, kdo o tom rozhodne," rýpl si do barcelonských šéfů.

„Minulý rok byl můj nejlepší z těch šesti, které jsem v Barceloně strávil. Proto jsem byl otrávený z toho, jak se se mnou dál zacházelo. Byl jsem překvapený a nechápal to. Přitom výsledky nebyly nejlepší," neskrýval rozčarování. Pořád ale doufá, že dostane důstojnou šanci dokončit v klubu kontrakt, který mu vyprší v roce 2021.