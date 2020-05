Zbaví se Real nechtěné hvězdy? Od překvapivého zájemce z Ostrovů cinkají miliony

Nekončící sága útočníka Garetha Balea ohledně jeho kontroverzního působení v Realu Madrid by v létě mohla dospět ke svému vyústění. Podle britského deníku Daily Mail bude velšský fotbalista přestupovou prioritou pro nového majitele Newcastlu United, saúdskoarabského prince Mohameda bin Salmána a jeho investiční skupinu PIF. Připravena je na to údajně horentní suma peněz. Má to ale jeden háček.