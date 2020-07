Griezmann by mu měl dát pěstí! pustila se legenda nevybíravě do Messiho

Bývalý francouzský reprezentant Dugarry si v dresu katalánského giganta zahrál sedm zápasů v sezoně 1997/98. V nedávném vysílání rozhlasové stanice RMC okomentoval současnou bobtnající barcelonskou herní i výsledkovou krizi. A mistr světa i Evropy nezvolil dvakrát diplomatické vyjádření. Pustil se do největší hvězdy z Camp Nou Lea Messiho, nešetřil ale ani svého krajana Griezmanna.

„Messi by mu měl víc přihrávat, ale upřímně mě to nepřekvapuje. Griezmann ztrácí míče, nevěří si. Měl by si s Messim promluvit, aby problém vyřešili," řekl osmačtyřicetiletý Dugarry a pokračoval v ještě ostřejším tónu.

Dans son émission « Team Duga » sur RMC, Christophe Dugarry a choqué de nombreux internautes en parlant de Messi comme d'«un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste» lors d'un débat sur les difficultés actuelles d'Antoine Griezmann à Barcelone https://t.co/dOVB9pkaLH pic.twitter.com/oDzywibZRR — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 2, 2020

„Griezmann by měl ukázat, že má koule. Říkám to už rok, že má problém s Messim. Měl by mu dát pěstí do obličeje!" šokoval bývalý francouzský reprezentant útokem na hvězdného Argentince. „Čeho se bojí? Dítěte, které měří jeden a půl metru a je polovičním autistou?" nebral si servítky.

Jenže Dugarry to za svůj komentář od fotbalových fanoušků pořádně schytal a za svá slova se později omlouval na Twitteru. „Nechtěl jsem urazit lidi s poruchou autistického spektra. To nebyl můj záměr. Omlouvám se lidem, kterých se to dotklo," napsal na sociální síť.