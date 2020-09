O Suáreze projevili zájem dva giganti, jednání už probíhají

Nepatří do starého železa. Fotbalistovi Luisovi Suárezovi po sezoně sdělil nový trenér Barcelony Ronald Koeman, že s ním pro nadcházející ročník už nepočítá. Měl si proto začít hledat nové angažmá jako volný hráč a spekulovalo se i o jeho možném odchodu do zámoří. Nyní to ale vypadá, že o uruguayského útočníka je stále velký zájem na prestižních adresách. Podle španělských médií o třiatřicetileté útočné eso usilují hned dva evropské velkokluby - Paris Saint-Germain a Juventus Turín.