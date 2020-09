Tohle si Suárez nezasloužil, zlobí se Messi na Barcelonu

Hvězdný kanonýr Lionel Messi se znovu opřel do vedení Barcelony. Argentinský fotbalista zkritizoval zástupce klubu za to, jak se zachovali k jeho dlouholetému parťákovi v útoku a kamarádovi Luisi Suárezovi. Uruguayskému hráči po příchodu nového kouče Ronalda Koemana oznámili, že už se s ním nepočítá. Třetí nejlepší střelec barcelonské historie tento týden odešel do Atlética Madrid.