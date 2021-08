Barcelona je pro smích. Klub přišel o Messiho, dál mu ale dluží miliony

Jednadvacet let věrných služeb se jistě počítá, na druhé straně Barca vyplácela Argentinci pořádně tučnou gáži. List El Mundo ale píše, že zdaleka není mezi oběma stranami čistý stůl, když nejsou vyřešeny milionové závazky klubu vůči hráči. Ten si měl přijít podle zveřejněné smlouvy mezi lety 2017 a 2021 na 652 milionů dolarů, z této sumy přitom 77,5 miliony činil bonus za loajalitu. A ve Španělsku nyní tvrdí, že velká část z bonusu stále vyplacena nebyla.

Klub se netajil tím, že není v dobré finanční kondici. Musel šetřit na platech hráčů, žádal je o odklad plateb či snížení finančních odměn. A tak se stalo, že Messimu podle médií klub stále pěkných pár milionů dluží. „Zní to naprosto neuvěřitelně," uvádí jeden ze zdrojů listu El Espanol. „Ale zdá se, že je to všechno pravda a jen to svědčí o tom, jak úžasně nešikovná Barcelona je a jak špatně je z pohledu financí klub řízen. Asi by to už nikoho nemělo překvapit," píše list.

Ostatně ohledně vyplacení věrnostních bonusů už měla Barcelona problém i v době, kdy v klubu skončil Brazilec Neymar, jenž nyní hraje právě v PSG, kam odešel i Messi. Případ Brazilce nakonec skončil až mimosoudním vyrovnáním, což potvrdil v červenci barcelonský klub v tiskovém prohlášení.

El Espanol nyní o případu milionového doplatku pro Messiho uvedl, že mezi oběma stranami proběhly „rozhovory", aby bylo jasné, kdy dojde k doplacení peněz. Ironicky připomíná, že si Barcelona tak trochu oddechla, že už nebude muset vyplácet královskou gáži pro Messiho a ušetří na výdajové stránce za platy. Než ale udělá definitivní tečku za působením argentinské hvězdy, ještě ji to ale pěkných pár milionů bude stát...