Fotbalisty Realu po Zidanovi převezme Lopetegui

Jednapadesátiletý Lopetegui už v Realu působil krátce jako hráč a v minulosti vedl rezervní tým madridského celku. Na lavičce nahradí pětačtyřicetiletého Zidana, který před dvěma týdny nečekaně skončil poté, co s Bílým baletem potřetí za sebou vyhrál Ligu mistrů.

Pro národní tým to znamená zásadní změnu, podle prvních informací by měl po MS skončit, ač před časem podepsal smlouvu. Nepočítá se, že by pokračoval ve dvojím angažmá.