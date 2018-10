Real v krizi? Mluvit o jeho slabinách, by bylo troufalé, míní obránce Limberský

Obránce Viktorie Plzeň David Limberský by mohl napsat knihu s titulem: Jak jsem hrál proti hvězdám. Ve fotbalové Lize mistrů si za deset let, co je ve Viktorce, jen namátkou zahrál proti Messimu, Xavimu či Iniestovi z Barcelony, na hřišti potkal Robbena či Ribéryho z Bayernu, souboje sváděl i s Agüerem a Džekem z Manchesteru City, posledně jmenovaného potkal nedávno i v Římě... A v úterý ho čekají v Madridu Modrič, Kroos, Bale či Benzema v dresu Realu Madrid. Jen Cristiana Ronalda už tam nepotká. Plzeň čeká další bitva s fotbalovým gigantem, což pětatřicetiletý matador potvrdil i v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.