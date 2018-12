Real dostal nářez od CSKA, moskevskému celku to k postupu nestačí. Lyon uhájil postup na Ukrajině

Vypadá to jako výsledek z říše snů, ale je pravdivý. Moskevský CSKA vyhrál na hřišti Realu Madrid 3:0, přes senzační vítězství v závěrečném kole základní skupiny fotbalové Ligy mistrů nebude ruský celek pokračovat na jaře v pohárových bitvách. V souboji o třetí příčku na dálku neuspěl s Plzní, která vyválčila postupovou výhru nad AS Řím a zahraje si play off Evropské ligy. V přímé bitvě o postup Lyon uspěl proti Šachtaru, na jeho půdě hrál 1:1, což mu na pokračování v LM stačilo.