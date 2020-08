Dohrávka začne v pátek 7. sprna dvěma odvetnými zápasy. Juventus bude chtít doma otočit nepříznivé skóre prvního zápasu 0:1 s francouzským Lyonem, to Manchester City bude doma bránit výhru 2:1 proti Realu Madrid. V sobotu 8. srpna přivítá Barcelona italskou Neapol (první zápas skončil remízou 1:1) a na hřiště Bayernu Mnichov přijede Chelsea s myšlenkou obratu skóre 0:3 z prvního zápasu v Londýně.

Formát, pravidla a místo dohrávky

Evropská fotbalová unie UEFA dala podobu novému formátu dohrání letošního ročníku Ligy mistrů již v červnu. Čtvrtfinálový turnaj nazvaný Final Eight se kompletně odehraje v portugalském Lisabonu na stadionech Sportingu a Benficy Lisabon – Estádio José Alvalade a Estádio da Luz. Evropská liga se dohraje v podobném duchu, a to ve čtyřech německých městech.

Zásadní změnou pro letošní vyřazovací část je vynechání odvetných zápasů. Týmy se tak v rámci čtvrtfinále a semifinále utkají pouze jednou, poražená mužstva pojedou rovnou domů. Součástí finálového turnaje bude i řada nových pravidel, které jsme mohli vidět už při dohrávání některých ligových ročníků. Každý tým bude moci během zápasu využít pěti střídání, v případě prodloužení dostanou trenéři jedno střídání navíc. Na soupisku pro utkání může každý tým nominovat až 23 hráčů oproti standardním osmnácti.

Program soutěže

Ve čtvrtfinále již čekají čtyři týmy, které do něj stihly postoupit ještě před koronavirovou pauzou. Atlético Madrid, Atalanta, Paris St. Germain a Lipsko. Nejlepší osmička si to spolu v Lisabonu rozdá od 12. do 15. sprna, semifinále soutěže je na programu 18. a 19. sprna. Finále ročníku 2019/20 se odehraje 23. srpna.

Vyřazovací část Ligy mistrů Osmifinále 7. srpna 21:00 Juventus - Lyon 21:00 Manchester City - Real Madrid 8. srpna 21:00 Bayern Mnichov - Chelsea 21:00 Barcelona - Neapol Čtvrtfinále 12. srpna 21:00 Atalanta - Paris St. Germain 13. srpna 21:00 Lipsko - Atlético Madrid 14. srpna 21:00 Neapol/Barcelona - Chelsea/Bayern 15. srpna 21:00 Real Madrid/Man. City - Lyon/Juventus Semifinále 19. srpna 21:00 Finále 23. srpna 21:00

Informace pro fanoušky

Všechny zápasy včetně těch osmifinálových budou odehrány za zavřenými dveřmi. Fanoušci si tak budou muset utkání vychutnat jen v televizi.

Veškeré zápasy programu nabídne stanice O2 TV, finále bude vysílat také ČT Sport.