Fantom Haaland sestřelil Bruggy. Asi jsem specialista na belgické týmy, culí se útočník Dortmundu

„Belgické týmy mi vyhovují, asi jsem na ně specialista," smál se Haaland po utkání. Norský kanonýr narážel na loňské střety s Genkem, kterému ve dvou duelech vstřelil čtyři góly. To ještě v dresu Salcburku. Branky však rozhodně nesází výhradně Belgičanům. Prosadil se totiž proti každému soupeři, proti kterému v Lize mistrů stál (Lazio, Zenit, Paris St. Germain, Liverpool, Neapol, Bruggy a Genk).

Ve středu neměl složitou pozici, pokaždé zakončoval ze tří metrů do odkryté branky. Dortmund vedl už v poločase o tři góly, zápas se vlastně už jen dohrával. „Byl to pro nás skvělý večer, rozhodli jsme do poločasu, máme tři důležité body," radoval se 20letý Haaland, který od přestupu do Dortmundu v 28 zápasech zaznamenal 26 gólů.

Kouči Borussie Lucienovi Favremu vyšel překvapivý tah se zařazením záložníka Axela Witsela na pozici stopera. Nový kapitán týmu patřil mezi nejlepší hráče hostů. „Odehrál velmi dobrý zápas. Ukázal, že může být vůdcem na hřišti. Proč jsem ho využil ve středu obrany? Byl jedinou možností. Možná se zrodil nový stoper pro belgický národní tým," žertoval Favre.

„Bylo zvláštní být kapitánem, navíc hrát stopera. Kvůli pásce se ale nijak nezměním, jsem a budu pořád stejný Axel Witsel, který hraje ve středu zálohy," podotkl Belgičan. „Odehráli jsme dobrý zápas, rychle jsme dali tři góly a měli utkání pod kontrolou. Ve druhé půli se Bruggy snažily snížit, ale my jsme utkání kontrolovali. Vedeme skupinu, takže ideální scénář," dodal Axel Witsel.