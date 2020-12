Ďáblové cítí křivdu. Nesmyslné vyloučení a gól platný kvůli krátkým kolíkům, zlobí se

Old Trafford jako nedobytná tvrz, která nahání soupeřům Manchesteru United hrůzu? Ale kdeže! Rudí ďáblové na domácím stadionu v letošní sezoně z osmi zápasů čtyřikrát prohráli. Naposledy nezvládli ve vlastní aréně souboj skupiny H Ligy mistrů s Paris Saint Germain a zdánlivě jasný postup se otřásá v základech. Bitva o účast ve vyřazovací fázi se dost možná pro United změní v noční můru.

„Je to velice skličující. Chtěli jsme slavit vítězství a postup ze skupiny. A nemáme nic," posteskl si Harry Maguire, obránce Manchesteru United, když jeho tým podlehl doma PSG 1:3.

Zatímco v minulé sezoně United na domácím stadionu z osmadvaceti duelů prohráli pouhé tři, v probíhajícím ročníku v osmi bitvách na Old Trafford slavili čtyřikrát triumf hosté! „Tentokrát je nezdar o to bolestnější, že jsme si určitě zasloužili bodovat. Měli jsme obrovské příležitosti skórovat, jenže jsme je nevyužili. A pak inkasujeme dvě naprosto laciné, nesmyslné branky," durdil se Maguire nad první trefou Neymara a dorážkou Marquinhose.

„Hráli jsme skvěle. Jenže jsme nedokázali využít žádnou ze stoprocentních šancí. A bylo jich několik. Martial, Cavani, Pogba a zase Martial. To je výčet těch vyložených... Tutovky v soubojích s top soupeři prostě musíme proměňovat," posteskl si Ole Gunnar Solskjaer, trenér Manchesteru United.

Anglický tým se navíc cítil poškozen verdikty sudího. Nejprve v 69. minutě Marquinhos vstřelil vítěznou branku z hraniční ofsajdové situace. „Kdyby měl delší kolíky na kopačce, tak by v ofsajdu asi byl," komentoval hořce verdikt videorozhodčích Solskjaer s ohledem na fakt, že zakončující brazilský obránce ve službách francouzského šampiona byl v okamžiku přihrávky natočený podrážkou kopačky k brance United.

A než se domácí z inkasované branky stačili oklepat, hráli v deseti. Fredovi totiž při zpracování odskočil balon a ve snaze jej získat zpět pod kontrolu skluzem poslal k zemi Andera Herreru.

„Nesmysl, získal prostě míč. Měl jsem situaci před sebou. Jenže pokaždé, když jdete do skluzu v zápase evropských pohárů, dostanete kartu," zlobil se Maguire. „Vůbec nešlo o faul. A Herrera to dobře ví," čertil se Solskjaer.

Fred po žluté kartě musel do sprch, protože prvně byl napomínán ještě před přestávkou, kdy se hlavou „otřel" o Paredese, který se teatrálně skácel k zemi. Sudí analyzoval celou situaci na pokyn videorozhodčího u obrazovky, ale domácího borce odměnil jen žlutou kartou. „Hodně zvláštní rozhodnutí. Měla to být buď červená, nebo nic," měl jasno Maguire, kapitán United. „Jedna věc je, že Fred by vůbec k protihráči neměl přiložit hlavu. Jenže současně si myslím, že se soupeře vůbec nedotkl," brblal trenér United.

Fantasticky rozehraná skupina se tak dost možná pro Rudé ďábly změní v noční můru. Lipsko totiž brankou v nastavení získalo tři body na půdě tureckého Basaksehiru, a tak v čele skupiny mají tři týmy devět bodů.

A zatímco PSG bude hostit outsidera z Turecka, Manchester United nastoupí na žhavé půdě v Lipsku. „Pořád máme postup ve své moci," nedělal si těžkou hlavu Maguire. „Pojedeme do Německa prostě vyhrát a postoupit," nenechal se rozhodit domácím nezdarem trenér Rudých ďáblů.