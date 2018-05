Liverpool si v Římě koledoval, ale do finále Ligy mistrů po jedenácti letech přece jen postoupil

Liverpool to bude, kdo 26. května zkusí v kyjevském finále zastavit vítězný pochod Realu Madrid Ligou mistrů a připravit ho o třetí triumf v řadě. V semifinálové odvetě v Římě si sice v závěru koledoval a s AS prohrál 2:4, ale o gól vyšší výhra v domácím duelu mu k postupu stačila. „Skvělé. Nepamatuji, že by se některé mužstvo dostalo z kvalifikace až do finále, jako jsme to dokázali my,“ rozplýval se kouč Reds Jürgen Klopp, jemuž se podařilo přivést Liverpool do boje o nejcennější evropskou klubovou trofej po jedenácti letech.