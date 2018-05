Jako fanoušci přejí Liverpoolu, sází ale na Real. Tipéry čeká velká sobota

O české lize mají sázkaři jasno. Tam vcelku vidí „jisté" výsledky. Téměř ze sta procent tipují výhru Jablonce, Sparty i Ostravy nad Brnem. „Sestupující Brno asi těžko najde sílu potopit Ostravu. Jablonec si už téměř pojistil pohárovou Evropu a ligový bronz na Slavii, teď potřebuje pouze splnit povinnou výhru se Slováckem. Trenér klokanů Hašek bude proti Spartě nažhavený, ale sázkaři si myslí, že jeho svěřenci už tolik kousat nebudou," sumarizuje vyhlídky před posledním ligovým kolem Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

O2 TV Fotbal (k poslednímu kolu HET ligy) a k finále Ligy mistrů chystá speciální kontinuální vysílání. Do studia usedne například František Straka, Karol Kisel nebo Pavel Hoftych. V exkluzivních rozhovorech se však diváci můžou těšit i třeba na Petra Čecha, Milana Baroše či Patrika Schicka. Unikátní vzpomínkový sestřih na finále z roku 2005 pak přinese Vladimír Šmicer, který také společně s Patrikem Bergrem pozdraví fanoušky přímo z Kyjeva.

O hodně půjde také v zápase Jihlava - Karviná. Domácí jsou mírným favoritem v kurzu 2:1 proti 3,58:1 na výhru Karviné. Přitom pouze výhra Karvinou udrží v lize. „Strašně těžký zápas na tipování a tomu odpovídá i nízký zájem sázkařů. Největší skupina (60%) z těch, co si na zápas vsadili, tipuje, že Jihlava doma neprohraje - v kurzu 1,32:1," avizuje bookmaker.

Finále Ligy mistrů bude soubojem příznivců Realu Madrid proti zbytku světa. „V České republice bych ale vsadil na to, že mnohem větší část fanoušků bude přát Liverpoolu. Za prvé hraje atraktivnější fotbal a za druhé fanoušci stále vzpomínají na slavnou českou stopu, kterou ve městě Beatles zanechali Patrik Berger a Vladimír Šmicer," říká Urbanec.

Obrovsky zkušený a kvalitní Real má však kurzově navrch, i když rozdíl není velký. „Neúnavný hecíř Klopp, famózní hráč sezóny Salah podporovaný Firminem a Maném, to jsou všechno kurzové desetinky, které souboj vyrovnávají," tuší bookmaker.

Přesto sázkaři volí jistotu a sázejí u jeho společnosti na triumf Realu Madrid na 70% tiketů v kurzu 2,21:1, remízu volí 12% v kurzu 3,8:1 a výhru Liverpoolu 18% v kurzu 3,07:1. V nabídce je i sázka na zápas do rohodnutí: 1,67:1 Real - 2,25:1 Liverpool. „Velký zájem zažívají sázky na střelce v utkání. Ofenzivní esa na obou stranách slibují i ve finále gólově nadstandardní představení," věří Urbanec.

Oba celky vyznávají ofenzivní styl

Bookmakeři i sázkaři se shodují, že ušatý pohár poputuje do Madridu.

„Finále obvykle bývá svázáno taktikou, týmy se koncentrují na obranu, první inkasovaná branka je zásadní a ve výsledku není moc na co koukat. O sobotním finále to každopádně platit nebude. Oba celky vyznávají ofenzivní styl a nějaké 'catenaccio' je cizí i lodivodům na střídačkách," těší se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Liverpool ve finále asi nikdo nečekal, do zápasu mohou jít s čistou hlavou, i když to je hodně relativní pojem. Družina kolem Ronalda nese větší tíhu zodpovědnosti a je možné, že přece jen k zápasu přistoupí i trochu profesorsky, protože střelci Realu umí být nesmírně efektivní. Utkání by prospěla rychlá první branka Liverpoolu, což při formě Salaha vůbec nelze vyloučit. Na konci dne by ale měly platit zkušenosti Realu," očekává Hanák.

Real byl považován za velkého favorita během celé sezóny, naopak kurz na celkový triumf Liverpoolu vystoupal v jednu chvíli až ke 40:1. Toho sice využilo jen málo sázkařů, jeden z nich nicméně vsadil 5 tisíc korun a bude tak doufat ve výhru 200 tisíc.

Fanoušci ofenzivního fotbalu mohou kromě střelců branek tipovat třeba na to, že se oba celky střelecky prosadí už do 15. minuty (25:1), že první branka padne hlavou (6:1), nebo že se v utkání dočkáme i nepopulárního vlastence (8:1).