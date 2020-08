Slováci vyrazí na Česko bez Hamšíka i Dúbravky. V Hapalově výběru nechybí dva sparťané

Rekordman v počtu reprezentačních zápasů (120) a branek (25) Hamšík z čínského týmu Ta-lien a další záložníci Rusnák z Realu Salt Lake a Greguš z Minnesoty chybějí v nominaci kvůli omezením souvisejícím s koronavirovou pandemií. Dúbravka z Newcastlu má zraněný kotník, jenž ho může vyřadit až na osm týdnů.

"Od začátku jsme s hráči jako Hamšík, Greguš a Rusnák komunikovali, chtěli jsme, aby přijeli na následující sraz připravení. Hrozila dlouhá doba karantény, u Hamšíka až tři týdny. To by ho omezovalo v tom, že by nemohl trénovat. A přijel by nepřipravený. Příští sraz bude možná jeden z nejdůležitějších," uvedl při dnešní nominaci Hapal.

"Dúbravka je zraněný z přípravy, má natržený vaz v kotníku. Vypadl na šest až osm týdnů. Věřím, že bude připravený na další sraz," dodal Hapal na adresu bývalého gólmana Liberce a Sparty.

Naopak navzdory zranění je v nominaci sparťanský obránce Dávid Hancko, jenž za Pražany ještě nehrál v sobotu v úvodním utkání ligové sezony v Brně. "Mluvil jsem s ním a mohl by nastoupit už teď o víkendu. Léčbu po minulé sezoně neměl optimální. Ale počkáme a věřím, že se nic špatného nestane," uvedl Hapal, jenž z české ligy nominoval také dalšího sparťanského obránce Lukáše Štetinu, zadáka Liberce Martina Koscelníka a útočníka Jablonce Ivana Schranze.

V roce 2018 v Lize národů vyhráli obě federální derby čeští fotbalisté a Hapal doufá, že tuto bilanci změní. "Je to dostatečná motivace, abychom s tím něco udělali. Mrzí mě, že se bude hrát na Slovanu bez diváků na krásném stadionu. I když jsem Čech, jsem velmi motivovaný a věřím, že to přenesu i na hráče," řekl bývalý český reprezentant.