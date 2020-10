Počítal s jinou sestavou, covid ale plány změnil. Doba je taková, nepropadá přesto Šilhavý skepsi

Devět hráčů má v izraelské Haifě k dispozici, na devět dalších kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý čeká, protože z Kypru by měli za mužstvem k třetímu dílu Ligy národů dorazit v průběhu nedělního dopoledne. I u nich dopadla druhá série testů na covid-19 v Larnace negativně, takže se připojí k Vaclíkovi, Bořilovil, Čelůstkovi, Kúdelovi, Matějů, Petráškovi, Holešovi, Součkovi a Ševčíkovi, kteří přiletěli s trenérem do dějiště utkání už v sobotu, a i v tomto zredukovaném počtu absolvovali předzápasový trénink.

„Je to hodně nestandardní, ale co je v této době standardní?" povzdechl si trenér českého národního týmu po hektických hodinách, které prožil on i jeho svěřenci poté, co kyperští hygienici zvěstovali výsledky testů na koronavirus.

„Vyzkoušeli jsme si tuto hektickou atmosféru při zářijovém srazu, kdy nás potkalo něco podobného," nepropadal Šilhavý panice či snad poraženecké náladě z komplikací, které před přeletem z Kypru do Izraele nastaly.

„Problémy jsme schopni zvládnout, zmobilizovat se a připravit na utkání a odehrát ho dobře," nechal se v Haifě, kde se duel Ligy národů hraje v neděli od 20:45, slyšet český reprezentační kouč. „Věřím, že jak to blbě začalo, tak to dobře skončí."

Na stadionu v Haifě absolvoval předzápasový trénink jen s devíti hráči, kteří přiletěli do Izraele společně s ním v sobotu.

„S osmi hráči a brankářem," připomínal Šilhavý. „Ale doba je taková, musíme si poradit a vyrovnat se s tím. Předzápasový trénink sice bude hodně nestandardní, ale vždy se dá nachystat podle počtu hráčů, kteří jsou k dispozici tak, aby byli na nedělní utkání připraveni. Pro ty, kteří za námi přiletí v neděli, bude situace samozřejmě složitější."

Tomáš Vaclík byl jediným brankářem na sobotním tréninku národního týmu v Haifě.

Vlastimil Vacek, Právo

Přesto věří, že sestavu poskládá a na duel o body do tabulky Ligy národů své svěřence nachystá, aby uspěli.

„Počítali jsme s jinou sestavou, bohužel covid do našich plánů vstoupil, takže nezbývá než se přizpůsobit. Byli jsme pár dnů pohromadě, na Kypru jsme odehráli přípravné střetnutí, viděli jsme na videu, jak domácí celek hraje a víme, jakým způsobem chceme hrát my."

Kapitán českého výběru Vladimír Darida při utkání na Kypru vstřelil z penalty vítězný gól hostí.

Petros Karadjias, ČTK/AP

Izraelského protivníka si Šilhavý pochopitelně důkladně prostudoval a jeho hru analyzoval na videu ze čtvrtečního barážového střetnutí ve Skotsku, v němž šlo oběma celkům o postup do další fáze dodatečné kvalifikace o EURO. Navrch měli nakonec Skotové, kteří po bezbrankové remíze vyhráli na penalty 5:3 a nyní je čeká konfrontace se Srbskem.

„Izrael vypadl nešťastně, jeho tým si mi moc líbil. Byl to v Glasgowě skvělý zápas hraný v obrovském nasazení, protože postoupit chtěla obě mužstva," glosoval český kouč čtvrteční partii.

„Náš nedělní soupeř se představil ve skvělém světle a určitě bude chtít v takovémto výkonu pokračovat. Je nesmírně takticky vyspělý, individuální kvalita je obrovská.Věřím ale, že jsme schopni ho potrápit a odvézt si dobrý výsledek."