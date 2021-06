Portugalsko na ME do 21 let vyřadilo obhájce Španělsko a ve finále vyzve Německo

Fotbalisté Portugalska porazili v semifinále mistrovství Evropy do 21 let favorizované obhájce titulu Španěly 1:0. Jediný gól v Mariboru padl v 80. minutě, kdy Jorge Cuenca tečoval do vlastní branky centr Fábia Vieiry. Portugalci si v neděli zahrají o trofej s Německem, které zdolalo Nizozemsko 2:1 a postoupilo do finále potřetí za sebou. Dvě branky v Székesféherváru zaznamenal Florian Wirtz už v úvodních osmi minutách.