Gólman Kovář sbírá s jednadvacítkou body, nuly a má velký sen: Chytat Premier League za United

Jednadvacetiletý gólman Matěj Kovář prožívá parádní sezonu. V brance fotbalové reprezentace do 21 let udržel v dosavadních třech zápasech kvalifikace ME 2023 čisté konto a rád by sérii prodloužil v úterý s Kosovem na 360 minut. Navíc si ho kouč Manchesteru United Solskjaer vytáhl do prvního mužstva, takže trénuje s Ronaldem, De Geou, Pogbou a dalšími hvězdami nejúspěšnějšího klubu v historii anglického fotbalu.

V úterý vás čeká v Českých Budějovicích čtvrtý díl kvalifikace. Bude příprava na domácí zápas s Kosovem jiná, než ta v Prištině, kde český tým vyhráli 1:0?

Příprava se moc lišit nebude. Jeli jsme tam pro tři body, ty jsme získali, takže asi není důvod něco výrazně měnit. Pochopitelně využijeme poznatky ze čtvrtečního utkání.

V čem by měl být domácí zápas jiný?

Především budeme chtít využít domácí prostředí, s podporou vlastních fanoušků se hraje vždycky lépe. Naším úkolem je potvrdit tři body z Prištiny a pokračovat ve vítězné sérii v Českých Budějovicích. Ideálně zase s nulou. Nejdůležitější je, abychom získávali body.

Brankář Matěj Kovář (vpravo) na tréninku A-týmu Manchesteru United. Před ním záložník Paul Pogba.

Sport Invest

Na co si ze strany soupeře musíte dát největší pozor?

Jeho hru jsme si rozebrali, ale na co si musíme dát pozor, a naopak čím bychom chtěli soupeře přehrát, to si před utkáním nechám pro sebe. Řeknu jen, že Kosovo bylo na utkání s námi dobře připravené. Mají velmi šikovné hráče, kteří to s míčem umějí. Doma měli pár šancí, ale žádnou velkou.

Ví se v Manchesteru United, že jste za českou jednadvacítku nedostal gól a jste její oporou?

Lidé u nás v klubu to sledují, slyšel jsem i pochvalné hlasy, což mě pochopitelně těší.

Udělal jste velký výkonnostní vzestup. V Manchesteru United jste v kádru áčka, stal jste se oporou jednadvacítky. Vnímáte tuto sezonu jako velký krok dopředu?

Zatím prožívám skvělou sezonu. V jednadvacítce držím i díky spoluhráčům čisté konto, moc gólů nedostávám ani v týmu do třiadvaceti let Manchesteru United, za který chytám. Makám na sobě tvrdě každý den, abych se stále zlepšoval a dokazoval, že do týmu patřím. Musím být připravený na šanci, která přijde dřív nebo později, v což věřím. Uvidíme, co se stane v lednu, jestli zůstanu v United nebo půjdu na hostování. Ale chytat Premier League za United je můj velký sen.

Existuje šance, že byste se v dohledné době posunul na lavičku United v Premier League?

Nikdy nevíte, co se může stát, ale v kádru prvního mužstva jsou za De Geou další tři velmi kvalitní gólmani. Nedělám si přehnané iluze.

O tom, jak si ceníte, že můžete trénovat s Ronaldem, jste hovořil už několikrát. Portugalský kanonýr je známý svojí tvrdou střelou. Šetří vás v tréninku?

Vůbec ne, nikoho nešetří, ale je fajn pocit čelit jeho ranám, i když hodně míčů skončí v síti. Je to velká škola nejen pro mne.

Ronaldo vypadá před kamerami a fotoaparáty jako velký pózista, dává najevo, co je mu příjemné a co ne. Někdy působí odtažitě. Jaký je v kabině, kde ho kamery nesledují?

Úplně normální. Je to nejen skvělý fotbalista, ale i skvělý člověk. S každým komunikuje, snaží se poradit, pomoct, bere nás jako sobě rovné, i když fotbalově je úplně v jiném levelu. Navíc je velmi skromný. Hodně hráčů změnilo podle něho svoje návyky třeba ve stravování. Zkrátka je to velká osobnost s přirozenou autoritou. Každý se od něj učí.

Fanoušci vás chválí, berou vás jako budoucnost klubu, ale vy jste prý ještě nepodepsal novou smlouvu, obávají se, abyste United neopustil...

United fandím od svých šesti let, samozřejmě se chci prosadit v jeho dresu. Konkurence je veliká, za United chce hrát každý, ale změna vůbec nemusí znamenat odchod. Potřebuji chytat soutěžní zápasy, třeba ve třetí nejvyšší soutěži ve Swindonu jsem získal obrovské zkušenosti.

Jak jste si zvykl na život ve velkém klubu?

Zpočátku to bylo těžké, když přijdete v osmnácti z pětadvaceti tisícového Uherského Hradiště do více než půl miliónového Manchesteru, je to velký skok. Dlouho se mi stýskalo, ale postupně jsem si zvykl a už si užívám každý den. Je to můj druhý domov. Vždyť jenom to, že mohu denně trénovat s takovými fotbalisty jakou jsou Ronaldo, Pogba, Rashford, je samo o sobě obrovský zážitek, inspirace i motivace.

Máte svoje místo na tribuně Old Trafford a fandíte hodně, nebo jste spíš kritický ke spoluhráčům na trávníku?

Hráči, kteří nehrají, mají svůj sky box. Pochopitelně klukům fandíme. Příchod Cristiana Ronalda ještě umocnil atmosféru na stadionu. Všichni věří, že United zase budou bojovat o příčky nejvyšší. Velkou ikonou je i manažer Ole Gunnar Solskjaer, kterého všichni berou jako pokračovatele sira Alexe Fergusona, za něhož United vyhrávali anglické tituly i Ligu mistrů. Je to také fajn chlap, který se snaží pomáhat i nám mladým.